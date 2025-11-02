Όσπρια σε τιμές… κρέατος: Οι γίγαντες κοστίζουν όσο το μοσχάρι – Η «φθηνή πρωτεΐνη» έγινε είδος πολυτελείας

Για τις τιμές των αγροδιατροφικών προϊόντων και συγκεκριμένα των οσπρίων αλλά και του κρέατος μίλησαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤnews παραγωγοί και καταναλωτές περιγράφοντας την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων.

Από το χωράφι στο ράφι: τιμές που προκαλούν σοκ

Το ρεπορτάζ ανέδειξε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσπρια. Ενδεικτικά:

Γίγαντες Πρεσπών : από τον αγρότη φεύγουν 4,8–5 €/κιλό, ενώ στο ράφι φτάνουν 10–14 €/κιλό .

: από τον αγρότη φεύγουν 4,8–5 €/κιλό, ενώ στο ράφι φτάνουν . Φασόλια μέτρια Καστοριάς : 1,20–1,70 € από τον παραγωγό, περίπου 8,5 €/κιλό στα ράφια.

: 1,20–1,70 € από τον παραγωγό, περίπου στα ράφια. Φακές: 0,65–1,10 € από το χωράφι, έως 5 €/κιλό στο σούπερ μάρκετ.

Η συνεχής αύξηση στις τιμές των οσπρίων και του κρέατος έχει μετατρέψει βασικά είδη διατροφής σε είδη πολυτελείας. Οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι η «φθηνή πρωτεΐνη» των οσπρίων πλέον κοστίζει όσο το μοσχάρι, ενώ οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για ασύμμετρη αλυσίδα τιμών, ελληνοποιήσεις και έλλειψη ελέγχων.

Ο γενικός γραμματέας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων, Μάνος Θωμάς, τονίζει: «Το όσπριο εξακολουθεί να είναι η πιο φθηνή τροφή για μια οικογένεια, παρόλες αυτές τις αυξήσεις γιατί με μισό κιλό όσπριο μπορεί να φάει μια οικογένεια ένα μεσημεριανό και είναι μια τροφή με πολύ μεγάλη διατροφική αξία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης «ήταν υγιής και συνδεδεμένη», αλλά «τα τελευταία χρόνια κάποιος κρίκος έχει σπάσει».

«Το σίγουρο είναι ότι μόνο ο παραγωγός δεν φταίει για αυτή τη διαφορά. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και μέσα από τις οργανώσεις μας ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το μεγάλο άνοιγμα. Υπήρχε μια υγιή αλυσίδα. Οι κρίκοι της αλυσίδας ήταν μαζί συνδεδεμένοι, αλλά το τελευταίο διάστημα κάποιος κρίκος έχει σπάσει. Σίγουρα εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι για να αποδείξουμε και να ψάξουμε να βρούμε τι συμβαίνει και ένα προϊόν το οποίο φεύγει και από τον παραγωγό φτάνει περίπου στην τριπλάσια τιμή στον καταναλωτή. Και εμείς το τελευταίο διάστημα κάνουμε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι υψηλές τιμές, γιατί πέφτουν και θα έλεγα οι καταναλώσεις των παραγόμενων προϊόντων που εμείς καλλιεργούμε και αυτό μας απασχολεί και κάνουμε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να επέλθει μία ισορροπία και να υπάρχει και το λογικό κέρδος. Γιατί σίγουρα το επιχειρείν σε όλες τις φάσεις τους, από το χωράφι μέχρι το ράφι έχει ως σκοπό το κέρδος. Πρέπει να τονίσουμε, ακόμη, ότι πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες ελληνοποιήσεων των παραγόμενων προϊόντων. Δεν μπορεί εμείς να ανταγωνιζόμαστε αθέμιτα προϊόντα τα οποία εισάγονται κυρίως από τρίτες χώρες και έχουν άλλα και άλλα πρωτόκολλα καλλιεργητικά».

Το μοσχάρι στα 14 ευρώ

Ο Νίκος Παλάσκας, γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, εξηγεί: «Τα ελληνικά αρνιά είναι ελάχιστα αυτή την περίοδο, γιατί οι γέννες μόλις ξεκίνησαν. Η τιμή φεύγει από εμάς 8,5 με 9 ευρώ το κιλό και φτάνει στα 13–14 ευρώ στο κρεοπωλείο. Πάντα για Α΄ ποιότητα – το μόνο σημείο όπου όλη η αλυσίδα βγάζει ένα μεροκάματο».

Για τα εισαγόμενα προϊόντα τόνισε: «Έρχονται αρνιά από τη Ρουμανία, όλοι το ξέρουν. Το πρόβλημα είναι όταν πωλούνται ως ελληνικά. Ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει τι τρώει. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλιώς ζημιώνονται και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές».

Η απειλή της ευλογιάς και η απουσία στήριξης

Ο κ. Παλάσκας τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία: «Τα ζώα έχουν μείνει μέσα στα μαντριά για 15 μήνες. Το κόστος έχει εκτοξευθεί, και η ευλογιά επιδείνωσε τα πάντα. Ευτυχώς υπάρχει μια ύφεση στα κρούσματα, αλλά χρειάζεται άμεση λύση — είτε μέσω εμβολιασμού είτε με ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας. Η κεντρική εξουσία ήταν θεατής. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για να στηριχθεί η βιοασφάλεια των κοπαδιών».