Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα

Ανοιχτά θα παραμείνουν στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα τις επόμενες δύο Κυριακές (18 και 25 Ιανουαρίου) με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Η περίοδος της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου ξεκίνησε τη Δεύτερα 12 Ιανουαρίου, τόσο για τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα όλης της χώρας και η οποία θα διαρκέσει έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, θα ενταθούν και οι έλεγχοι για πλασματικές εκπτώσεις, προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων. Δηλαδή προϊόντα οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν πριν από τις εκπτώσεις για να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο θα εστιάσουν οι «ψηφιακοί» ελεγκτές θα είναι και εάν τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα εάν εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους και στη συνέχεια τα πωλούν με έκπτωση ή σε προσφορά κάτι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: