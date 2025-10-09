Χατζηδάκης: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τρέξουν πιο γρήγορα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις των αγροτών

«Πρώτα απ’ όλα να πούμε πως καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες, με την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν τις ανάγκες τους, έχουν να αγοράσουν ζωοτροφές, λιπάσματα, να προχωρήσουμε τις καλλιέργειές τους. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό και κάνουμε ό, τι μπορούμε. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και λεπτομέρειες στη συνέχεια, προκειμένου να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται η καταβολή αποζημιώσεων και επιδοτήσεων», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης αναφορικά με το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών.

«Από την άλλη πλευρά, θέλω να σημειώσω ότι η συζήτηση αυτή φέτος γίνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο ότι προέκυψε το μεγάλο θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψε το πρόστιμο που πληρώνει η χώρα τα 214 εκατομμύρια ευρώ. Προκύπτουν μια σειρά από ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμφισβήτηση του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό το λόγο άλλωστε αποφασίστηκε από τον Πρωθυπουργό να υπάρξει μία υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, πράγμα που το βρήκε θετικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παράλληλα εξελίσσεται και ένα σχέδιο δράσης που έχει πάνω από 50 σημεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κλείσουν όλες αυτές οι επιμέρους εκκρεμότητες του σχεδίου δράσης, προκειμένου να καταβληθούν και οι επιδοτήσεις», είπε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Εάν από την πλευρά μας σπεύσουμε και πληρώσουμε, υπάρχει κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή που έστειλε στις 4 Αυγούστου, μερικής αναστολής των πληρωμών. Δηλαδή θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα εάν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι πάμε με αργούς ρυθμούς. Η υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά ήδη έχουν προσληφθεί τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι για να βοηθήσουν τη συνολική προσπάθεια και πλέον γίνονται καθημερινές συσκέψεις συντονισμού για να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Οι πρώτες επιδοτήσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε επίσης ότι «τις προηγούμενες μέρες είναι ότι καταβλήθηκαν αποζημιώσεις σε 4.000 περίπου παραγωγούς και τώρα έχουν προγραμματιστεί σε λιγότερο από 10 ημέρες να καταβληθούν οι επιδοτήσεις σε παραγωγούς, οφειλόμενα από το 2024 σε παραγωγούς οίνου ενώ θα καταβληθούν η δόση του ’22 και του ’24 στη βιολογική γεωργία και στη βιολογική μελισσοκομία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι επιδοτήσεις για την ευλογιά, για τα φερτά υλικά και για τον Ντάνιελ και τις ζωοτροφές.

Γίνεται προσπάθεια αυτή την ώρα, για να προετοιμαστεί το έδαφος και για τη βασική επιδότηση, της οποίας η προκαταβολή καταβαλλόταν τα προηγούμενα χρόνια στο τέλος Οκτωβρίου. Τώρα δεν είμαστε στο τέλος Οκτωβρίου, είμαστε αρχές Οκτωβρίου. Έχει δοθεί όμως παράταση στους αγρότες μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για την υποβολή των δηλώσεων.

Αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, θα γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ -που υποκαθιστά πια τον ΟΠΕΚΕΠΕ- και θα προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για την πληρωμή των αγροτών μας ως προς τη βασική ενίσχυση».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

«Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών πινάκων, έχουν δημοσιευθεί οι πίνακες. Από πλευράς απορρόφησης είμαστε έκτοι, έβδομοι, όγδοοι, κατά καιρούς», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιστεύουμε ότι στο τέλος της διαδρομής τα πράγματα θα πάνε καλά. Υπάρχουν κάποια επιμέρους project τα οποία προχωράνε λιγότερο ικανοποιητικά, αλλά υπάρχει την ίδια στιγμή και το λεγόμενο overbooking. Δηλαδή έχουν μπει με συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συνολικό κατάλογο περισσότερα project, έτσι ώστε αν κάποια δεν προχωρήσουν ικανοποιητικά, να αντικατασταθούν από άλλα, τα οποία θα πληρωθούν φυσικά από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η ίδια προσπάθεια γίνεται και στα λεγόμενα ορόσημα που είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την πληρωμή», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.