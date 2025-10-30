Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Έγινε από την ΑΑΔΕ η 48η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας που “μοιράζει” χρηματικά έπαθλα σε 556 τυχερούς που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω τυχεροί θα λάβουν ποσά ύψους 1.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ μόνο ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Αναλυτικά:

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο έκαστος

50 φορολογούμενοι κερδίζουν 5.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ

Ένας «υπερτυχερός» κερδίζει 50.000 ευρώ

Μπείτε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Επισκεφτείτε εδώ την ιστοσελίδα για να δείτε εάν έχετε κερδίσει.

Πώς πληρώνονται τα έπαθλα

Τα ποσά των χρηματικών επάθλων θα τα πιστώσει η ΑΑΔΕ στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της Αρχής, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Εάν δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της ως άνω προθεσμίας, τότε το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο λογίζεται ως αδιάθετο. Ως αδιάθετο λογίζεται επίσης και κάθε χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έπαθλο, σε περίπτωση αποβίωσης νικητή σε προγενέστερο από την πληρωμή των επάθλων χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου