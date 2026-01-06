Φορολογικό διαζύγιο 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις και τι πρέπει να γνωρίζετε

Εντός του Ιανουαρίου, ακόμη και τη Δευτέρα,12 του μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των χωριστών φορολογικών δηλώσεων του 2026 των έγγαμων ζευγαριών, γνωστό και ως « φορολογικό διαζύγιο».

Της Κατερίνας Φεσσά

Μόλις ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να εισέλθουν σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα στο www.aade.gr και μετά να ακολουθήσουν την εξής διαδρομή:

Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης, είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Ποιους αφορά

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά:

Τα έγγαμα ζευγάρια που υπέβαλαν το 2025 χωριστή φορολογική δήλωση αλλά φέτος σκοπεύουν να προχωρήσουν στην υποβολή κοινής δήλωσης.

αλλά φέτος σκοπεύουν να προχωρήσουν στην υποβολή κοινής δήλωσης. Τα έγγαμα ζευγάρια που επιθυμούν φέτος να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση . Εάν όμως κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ την επιλογή για την υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τότε θα γίνει υποβολή κοινής δήλωσης.

. Εάν όμως κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ την επιλογή για την υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τότε θα γίνει υποβολή κοινής δήλωσης. Τα ζευγάρια που έχουν διακόψει την έγγαμη συμβίωση ή που έχουν προχωρήσει στη λύση του συμφώνου συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Διευκρινίζεται πως ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

Επίσης «φορολογικό διαζύγιο» θα πρέπει να υποβάλλεται και στις περιπτώσεις όπου ο ένας από τους δύο συζύγους ενός ζευγαριού ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις: Τα «ψιλά γράμματα» που πρέπει να γνωρίζετε

Τα ζευγάρια λοιπόν πριν υποβάλουν «φορολογικό διαζύγιο» θα πρέπει να γνωρίζουν για αυτό τα εξής:

Α. Τα πλεονεκτήματα

1) Προστατεύεται η φορολογική ενημερότητα

Η φορολογική ενημερότητα του ενός συζύγου δεν επηρεάζεται από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχει ο άλλος σύζυγος στην Εφορία. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μπορεί να εκδοθεί κανονικά η φορολογική ενημερότητα του ενός συζύγου χωρίς να μπλοκάρει.

2) Δεν συμψηφίζονται οφειλές και επιστροφές

Μπορεί να χορηγηθεί κανονικά η επιστροφή φόρου στο ένα μέλος του ζευγαριού (σύζυγο) χωρίς αυτό να συμψηφιστεί αυτόματα με τα χρέη που ενδέχεται να έχει το άλλο μέλος (σύζυγος).

3) Τα εισοδήματα

Ο σύζυγος ενός ζευγαριού μπορεί να προχωρήσει σε ξεχωριστή δήλωση των εισοδημάτων του χωρίς όμως να επηρεάζεται από τις επιλογές του άλλου συζύγου.

Β. Τα μειονεκτήματα

1) Τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης

Αυτά βαρύνουν το κάθε μέλος ενός ζευγαριού (σύζυγο) ατομικά. Επιπλέον δεν δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν τα τεκμήρια με ανάλωση κεφαλαίου από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

2) Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις

Δεν δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθεί το υπολειπόμενο ποσό αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

3) Τα τέκνα

Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το υψηλότερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από τον τελευταίο. Υπενθυμίζεται πως και από τους δύο συζύγους θα πρέπει να δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη τα παιδιά που προέρχονται από κοινό γάμο αλλά και τα αναγνωρισμένα τέκνα.

Γ. Πώς υπολογίζονται τα επιδόματα

Ο υπολογισμός των κοινωνικών επιδομάτων γίνεται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα ζευγάρι. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων δεν επηρεάζουν τη χορήγηση επιδομάτων.