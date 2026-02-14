Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι να πρέπει να προσέξετε στα προσυμπληρωμένα στοιχεία

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ από τους εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους υπόλοιπους φορείς. Η προθεσμία για τη διαδικασία εκπνέει στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η προσυμπλήρωση των στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις, προτού ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή τους από τους πολίτες.

Η ψηφιακή πύλη για τις φορολογικές δηλώσεις των εισοδημάτων του 2025 θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου. Παράλληλα, εκτιμάται πως οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους θα παρουσιάσουν νέα αύξηση φέτος, ξεπερνώντας τις 1,5 εκατ.

Η διαδικασία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων προσφέρει μεγάλη ευκολία, αλλά επιβάλλει τον ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων για την αποφυγή δαπανηρών σφαλμάτων. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες, ο φορολογούμενος οφείλει να ζητήσει διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς ή να προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση. Αντιθέτως, αν τα στοιχεία είναι ορθά, η υποβολή ολοκληρώνεται απλώς με την επιλογή του σχετικού πεδίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλει ο ίδιος τη δήλωσή του, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αυτόματη οριστικοποίησή της μετά το Πάσχα.

Τα SOS στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα εξής στοιχεία στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που θα λάβουν:

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου : Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» για αυτό και αν εντοπιστούν λάθη ο φορολογούμενος θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

: Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» για αυτό και αν εντοπιστούν λάθη ο φορολογούμενος θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ. Ηλεκτρονικές δαπάνες : Απαιτείται να επιβεβαιωθεί ότι καλύπτεται με τις δαπάνες αυτές το απαιτούμενο όριο 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Και αυτό γιατί, στην περίπτωση που οι ηλεκτρονικές δαπάνες είναι χαμηλότερες του ορίου αυτού στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Ο κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως συναλλαγές μέσω POS, e-banking ή καρτών.

: Απαιτείται να επιβεβαιωθεί ότι καλύπτεται με τις δαπάνες αυτές το απαιτούμενο όριο 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Και αυτό γιατί, στην περίπτωση που οι ηλεκτρονικές δαπάνες είναι χαμηλότερες του ορίου αυτού στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Ο κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως συναλλαγές μέσω POS, e-banking ή καρτών. Τεκμήρια διαβίωσης : Σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

: Σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Προστατευόμενα τέκνα: Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθώσεις στη φορολογική δήλωση με την υποβολή τροποποιητικής έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Η πληρωμή του φόρου

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πέρυσι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι κατέβαλαν τον φόρο εφάπαξ με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2,17 δισ. ευρώ, σε σύνολο χρεωστικών εκκαθαριστικών περίπου 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τους 1,4 εκατομμύρια πολίτες που έσπευσαν να τακτοποιήσουν σε μία δόση τις υποχρεώσεις τους: