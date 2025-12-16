Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή – Νέες κατηγορίες στις προσυμπληρωμένες

Δυο βασικές αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 των πολιτών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η μια αφορά στην ημερομηνία έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 και άλλη είναι ότι αναμένεται να συμπεριληφθούν νέες κατηγορίες φορολογουμένων στις προσυμπληρωμένες.

Η ημερομηνία

Για το θέμα των φορολογικών δηλώσεων του 2026 μιλά εκτενώς ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος στο enikonomia.gr. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου του 2026 και όχι στις 15 Μαρτίου που προβλέπει το χρονοδιάγραμμα της υφιστάμενης νομοθεσίας, διευκρινίζει. Και αυτό επειδή η 15η Μαρτίου του 2026 πέφτει ημέρα Κυριακή σημειώνει και αναφέρει πως η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα αρχίσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αυτή, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να δοθεί παράταση μετά τις 15 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026. «Θα είναι προκαθορισμένο το τετράμηνο στο οποίο θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις .Τα ποσοστά έκπτωσης στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος θα είναι τα ίδια με αυτά του 2025 και τα deadlines θα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του τρέχοντος έτους. Θα ακολουθήσουμε ακριβώς τον ίδιο κανόνα για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 που ακολουθήσαμε το 2025 » σημειώνει μεταξύ άλλων.

Και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δόθηκε παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2025. Φέτος δόθηκε παράταση 4 ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις λόγω του ότι προέκυψαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες κατά τη λήξη τους, σημειώνει.

Ο φόρος εισοδήματος

Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο, δεν προβλέπεται να αλλάξει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος του 2026, δηλαδή θα παραμείνει στις 8.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, στις 31 Ιουλίου του 2026 είτε θα πρέπει να αποπληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου από τις 8 που είναι στο σύνολο είτε να δοθεί εφάπαξ ολόκληρο το ποσό.

Διευκρινίζεται πως το ποσοστό της έκπτωσης που δίνεται στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2026 θα διαμορφωθεί ανάλογα με την περίοδο που θα υποβάλει ο πολίτης τη φορολογική του δήλωση. Αναλυτικά, χορηγείται έκπτωση στον φόρο εισοδήματος:

4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου του 2026

3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2026

2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2026

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους πολίτες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και σε νομικές οντότητες.

Οι νέες κατηγορίες πολιτών στις προσυμπληρωμένες

Ο αριθμός των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων 2026 ενδέχεται να υπερβεί το 1,2 εκατ με 1,3 εκατ, σημειώνει ο κ. Τσάπαλος.

Εν συνεχεία αναφέρει τις νέες κατηγορίες φορολογουμένων που εξετάζονται αυτήν την περίοδο για να συμπεριληφθούν στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτές είναι οι εξής:

Μισθωτοί : Όσοι λαμβάνουν και άλλα εισοδήματα (π.χ ενοίκια) πέραν από τη κύρια πηγή εισοδήματος που έχουν από την εργασία τους. Επίσης το μέτρο αυτό μπορεί να αφορά και κάποιο μισθωτό που εργάζεται με μπλοκάκι /με καθεστώς παράλληλης απασχόλησης .Εξετάζεται να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε όλες τις ειδικότητες.

: Όσοι λαμβάνουν και άλλα εισοδήματα (π.χ ενοίκια) πέραν από τη κύρια πηγή εισοδήματος που έχουν από την εργασία τους. Επίσης το μέτρο αυτό μπορεί να αφορά και κάποιο μισθωτό που εργάζεται με μπλοκάκι /με καθεστώς παράλληλης απασχόλησης .Εξετάζεται να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε όλες τις ειδικότητες. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μένει να φανεί εάν το μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ή σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή σε συγκεκριμένους τζίρους.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ μόνο οι φορολογικές δηλώσεις των μισθωτών που έχουν μια κύρια πηγή εισοδήματος από την εργασία τους. « Ο στόχος μας είναι από το 2027 με 2028 και μετά όλες οι φορολογικές δηλώσεις των πολιτών να είναι προσυμπληρωμένες. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος » τονίζει με έμφαση ο κ. Τσάπαλος.