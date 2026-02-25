Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Προσοχή στον έλεγχο των προσυμπληρωμένων στοιχείων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς στο τέλος Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς και λοιπούς υπόχρεους.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, ενόψει του ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πόσες δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Και φέτος εκτιμάται ότι ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων θα αυξηθεί και θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία για χιλιάδες φορολογούμενους.

Προσοχή στον έλεγχο των προσυμπληρωμένων στοιχείων

Παρότι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μειώνουν τη γραφειοκρατία, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετο φόρο ή ταλαιπωρία, σύμφωνα με το ERTNews.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή ελλείψεις:

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ, ή

Να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν υπάρχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις, ο φορολογούμενος μπορεί να προχωρήσει απευθείας στην υποβολή της δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι αν η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν υποβληθεί από τον ίδιο, θα αποσταλεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα εξής σημεία:

• Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου

Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι». Αν υπάρχουν λάθη, απαιτείται επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση αποδοχών για διόρθωση.

• Ηλεκτρονικές δαπάνες

Πρέπει να καλύπτεται το απαιτούμενο όριο του 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Ο σχετικός κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία (POS, e-banking, κάρτες).

• Τεκμήρια διαβίωσης

Κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

• Προστατευόμενα τέκνα

Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Διορθώσεις και προθεσμίες

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς πρόστιμο, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες.

Πληρωμή φόρου και εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου.

Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου 2026

Τα στοιχεία της περσινής χρονιάς

Το 2025, περισσότεροι από 1,4 εκατ. φορολογούμενοι πλήρωσαν τον φόρο εφάπαξ, καταβάλλοντας συνολικά 2,17 δισ. ευρώ, σε σύνολο χρεωστικών εκκαθαριστικών περίπου 5 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Περίπου 750.000 φορολογούμενοι εξασφάλισαν έκπτωση 4% για φόρους 1,3 δισ. ευρώ

410.000 εκμεταλλεύτηκαν έκπτωση 3% για φόρους 480 εκατ. ευρώ

260.000 πέτυχαν έκπτωση 2% για φόρους 390 εκατ. ευρώ

Η έγκαιρη υποβολή και ο σωστός έλεγχος των στοιχείων παραμένουν καθοριστικοί για την αποφυγή επιβαρύνσεων και την αξιοποίηση των διαθέσιμων εκπτώσεων.