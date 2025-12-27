Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν στον Τσιάρα αγρότες από την Κορινθία

Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν στον Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών της Κορινθίας, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τα χαρακτηρίζει τεκμηριωμένα.

«Ο φάκελος, τον οποίο το Υπουργείο επεξεργάζεται, καταγράφει με σαφήνεια υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και περιλαμβάνει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας » σημειώνει σε ανακοίνωση του το αρμόδιο υπουργείο.

«Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων, κόστους παραγωγής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και διευκολύνει την ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Ο φάκελος που κατατέθηκε από τους εκπροσώπους αγροτών της Κορινθίας αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική συμβολή σε έναν θεσμικό διάλογο, που μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα προς όφελος των παραγωγών και της κοινωνίας» προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.