Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης στην Παρέμβαση Π.3-71 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 – Εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2025.

Η επεξεργασία των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, τα στοιχεία υπολογισμού που ελήφθησαν υπ’ όψιν για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, καθώς και την οριοθέτηση των αγροτεμαχίων που εμφανίζουν επικάλυψη με τις επιλέξιμες ανά Δράση (Υποπαρέμβαση) περιοχές.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής κατάταξης, προχωρά άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων για καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης.

Ταυτόχρονα ανοίγει και η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 17.12.2025 έως 24.12.2025.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή, στην οποία θα ενσωματωθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων που θα δικαιωθούν, καθώς και τυχόν πρόσθετα ποσά που θα προκύψουν από τυχόν διορθωτικές αποφάσεις της διοίκησης ή επανυπολογισμούς (π.χ. για νέους δικαιούχους ή για διαφοροποιήσεις ποσών σε σχέση με την αρχική πληρωμή).