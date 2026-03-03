ΥΠΕΝ: Έκτακτη σύσκεψη για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και τις εξελίξεις στο Ιράν

Eκτακτη σύσκεψη για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και τις εξελίξεις στο Ιράν συγκαλεί σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή του υπουργού και του υφυπουργού, κ.κ. Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου και των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL και ΕΛΠΕ.

Μετά, θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φυσικού αερίου.

Νωρίτερα ο υπουργός δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ ότι «η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι όταν χρειάζεται έχει και θεσμικά και τα οικονομικά εργαλεία να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση» .

«Ενεργειακά έχουμε ένα διαφοροποιημένο μείγμα που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Έχουμε ΑΠΕ, έχουμε υδροηλεκτρικά, είμαστε κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης και εργαζόμαστε ώστε η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου» συμπλήρωσε.