Υδρογονάνθρακες: Πέφτουν οι υπογραφές με Chevron-HelleniQ Energy – Οι δρόμοι που ανοίγει για την Ελλάδα ο κάθετος διάδρομος

Σε ισχυρό «μαγνήτη» για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη χώρα μας εξελίσσεται ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου. Η συγκεκριμένη υποδομή διασφαλίζει την απρόσκοπτη διοχέτευση των κοιτασμάτων στις διεθνείς αγορές -σε περίπτωση που αυτά εντοπιστούν- προσδίδοντας στην Ελλάδα ένα καθοριστικό στρατηγικό πλεονέκτημα στον ενεργειακό χάρτη.

Σε αυτή τη φάση, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου -ο οποίος περιλαμβάνει τις υποδομές υποδοχής και επαναεριοποίησης LNG στην Ελλάδα, καθώς και τους αγωγούς σύνδεσης με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη- αναδεικνύεται στην κύρια εναλλακτική λύση για την υποκατάσταση του ρωσικού αερίου. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή στρατηγική, που προβλέπει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του 2027.

Ωστόσο, στην περίπτωση που εντοπιστούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στην Ελλάδα, ο συγκεκριμένος διάδρομος θα λειτουργήσει ως δίαυλος για την εξαγωγή τους. Αυτό αφορά τις ποσότητες φυσικού αερίου που —πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν- θα πλεονάζουν και θα υπερβαίνουν τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης.

Αύριο η υπογραφή των συμβάσεων με Chevron-HELLENiQ Energy

Συνεπώς, το προσεχές διάστημα αναμένονται καθοριστικές εξελίξεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και τις έρευνες υδρογονανθράκων, οι οποίες θα αποτελέσουν σταθμούς-ορόσημα για το ενεργειακό τοπίο τόσο της χώρας μας όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Οι εξελίξεις ξεκινούν ήδη από αυτή την εβδομάδα, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την κοινοπραξία Chevron-HELLENiQ Energy. Η συμφωνία αφορά την εκκίνηση των ερευνών στα θαλάσσια οικόπεδα «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», καθώς και στα «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Τα επόμενα ορόσημα είναι:

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.

προς το τέλος του έτους. Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Η κρίσιμη συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο στην Ουάσιγκτον

Όσον αφορά τον κάθετο διάδρομο, καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες για την ουσιαστική ενεργοποίησή του, μετά τις διαβουλεύσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των χωρών της περιοχής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της συνάντησης είναι να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν μέχρι στιγμής τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς Βορρά με κατάληξη την Ουκρανία. Στο βαθμό που θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς μέσω του ελληνικού συστήματος, ο διάδρομος θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ωστόσο η εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ ως το τέλος του 2027 θα δώσει αποφασιστική ώθηση στο πρότζεκτ καθώς θα δημιουργήσει σημαντικό κενό εφοδιασμού στην περιοχή.