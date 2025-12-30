Τα τελευταία ραντεβού με την εφορία – Ποιες φορολογικές εκκρεμότητες λήγουν στο τέλος του έτους

1. Τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά ποσά. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από τον χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 τροποποιητικές δηλώσεις. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2026. Ο φόρος αυτός:

Είτε πληρώνεται εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2026.

Είτε εντάσσεται στην πάγια ρύθμιση των 24 έντοκων δόσεων.

Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τους συνταξιούχους, οι οποίοι μπορούν, έπειτα από αίτηση στην ΑΑΔΕ, να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τα αναδρομικά τους σε δύο έως 48 μηνιαίες έντοκες δόσεις.

2. Χρηματικές γονικές παροχές για κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.

3. Δήλωση από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

4. Δηλώσεις από κατοίκους εξωτερικού. Οσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

5. Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

6. Πληρωμή δέκατης δόσης ΕΝΦΙΑ για το 2025.

7. Πληρωμή έκτης δόσης φόρου εισοδήματος.

8. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το 2026. Από την Πρωτοχρονιά θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης των τελών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής: