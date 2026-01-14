Τέλος το ΣΔΟΕ, έρχεται το «ΔΕΟΣ»: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και ποιες θα είναι οι αποστολές του

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου ρίχνεται από τις 16 Μαρτίου η νέα ελεγκτική διεύθυνση ΔΕΟΣ, η οποία αντικαθιστά το ΣΔΟΕ και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον εντοπισμό και τη δίωξη οργανωμένων μορφών οικονομικού εγκλήματος, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) αποκτά στρατηγικό ρόλο στην αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης στον ΦΠΑ, καθώς και των διασυνοριακών μορφών οικονομικής απάτης, με αξιοποίηση δεδομένων και διεθνών συνεργασιών.

Η δημιουργία και ενίσχυση εξειδικευμένων μονάδων, που βασίζονται σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πληροφορίες από τρίτους φορείς και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί τον «κορμό» της νέας διεύθυνσης. Στόχος είναι ένα ευέλικτο και τεχνολογικά εξοπλισμένο μοντέλο ελέγχου, ικανό να αντιμετωπίζει πολύπλοκες μορφές οικονομικού εγκλήματος που ξεφεύγουν από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς και προκαλούν σοβαρές απώλειες στα δημόσια έσοδα.

Αποστολή της ΔΕΟΣ

Η αποστολή της νέας διεύθυνσης είναι πολυεπίπεδη και περιλαμβάνει:

Τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων πρόληψης, δίωξης και επαλήθευσης της σωστής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, με στόχο τον εντοπισμό και την τιμωρία φαινομένων φοροαποφυγής, λαθρεμπορίου και απάτης εις βάρος των δημόσιων εσόδων.

Τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και με τις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Στον ρόλο αυτόν εντάσσεται και η αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς και απάτης με στόχο την προστασία της δημόσιας περιουσίας και των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη συνεργασία με ελεγκτικές και διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και κάθε μορφής οικονομικού εγκλήματος.

Τον συντονισμό και την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών σχέσεων, τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο, στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Τη συνεχή βελτίωση και απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών της ΓΔ ΔΕΟΣ, μέσω προτυποποίησης και ηλεκτρονικοποίησης, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των υπηρεσιών.

24ωρη δράση

Οι υπηρεσίες της ΓΔ ΔΕΟΣ θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, με εναλλαγές προσωπικού που θα εργάζεται τακτικά ή υπερωριακά, ακόμη και σε αργίες ή νύχτες, ανάλογα με τις ανάγκες των ελέγχων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η θεσμική και επιχειρησιακή διασύνδεση της ΔΕΟΣ με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, ενισχύοντας τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ενισχύεται σημαντικά, καθώς οι δύο αυτοί θεσμοί έχουν αρμοδιότητα στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η απάτη στον ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας και οι καταχρήσεις κοινοτικών κονδυλίων.

Παράλληλα, η Europol θα έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση οργανωμένων δικτύων που δραστηριοποιούνται σε λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, απάτες τύπου «καρουζέλ» και ξέπλυμα χρήματος.

Η συμμετοχή της ΓΔ ΔΕΟΣ στο Eurofisc επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την ταχεία ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την πρόληψη απωλειών δημοσίων εσόδων πριν αυτές παγιωθούν.

Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, η συνεργασία με τη Frontex και τις τελωνειακές αρχές άλλων χωρών της Ε.Ε. αποκτά ξεχωριστή σημασία, ειδικά για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Εθνική συνεργασία

Σε εθνικό επίπεδο, η απόφαση για τη δημιουργία της νέας διεύθυνσης θέτει τις βάσεις για στενότερη και πιο θεσμοθετημένη συνεργασία της ΑΑΔΕ με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις δικαστικές αρχές.