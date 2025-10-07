Τέλος από σήμερα το ΣΔΟΕ – Στην ΑΑΔΕ όλες οι αρμοδιότητες

Αυλαία ρίχνει σήμερα τυπικά και ουσιαστικά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ύστερα από 27 χρόνια λειτουργίας. Όπως αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή,

Από σήμερα η μεταφορά όλων των στοιχείων του ΣΔΟΕ γίνεται στα οικεία πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Επίσης επισημαίνεται πως θα υπογραφεί αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη μεταφορά των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων, περιουσιακών στοιχείων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Σχεδόν 360 υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. που μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ διατηρούν την τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, την εργασιακή τους σχέση και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μέχρι 31/12/2025 και κατά το διάστημα αυτό δεν μετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης, εκτός περιπτώσεων κάλυψης κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ θα ολοκληρώσει τις εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού υπαλλήλων στο Σ.Δ.Ο.Ε. μετά τις 6 Οκτωβρίου του 2025. Σε αυτήν θα πρέπει να περιέλθουν και όλα τα σχετικά αρχεία τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή. Οι αποσπάσεις και οι διαθέσεις, εντός ή εκτός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στον πίνακα της απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ έως τη λήξη τους.

Οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της ΑΑΔΕ, αναφορά προϋπηρεσίας υπογεγραμμένη από τους ίδιους και από τον Προϊστάμενό τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2025, με περιγραφή των ελεγκτικών αντικειμένων και των υποθέσεων που χειρίστηκαν από το έτος 2022 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, την οποία υποχρεούνται να προσκομίσουν με την έλευσή τους στην ΑΑΔΕ.

Οι υπηρετούντες προϊστάμενοι και αναπληρωτές προϊστάμενοι οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων του Σ.Δ.Ο.Ε., συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις οργανικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και μετά τη μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Από την 01/01/2026, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καταταγούν σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) και στους βαθμούς αυτών, των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ.

Από σήμερα, Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου μεταφέρεται το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου στην ΑΑΔΕ και σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των υποθέσεων που δεν έχει οριστικοποιηθεί, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων του ΟΠΣ ELENXIS του ΥΠΕΘΟΟ. Την ευθύνη για τον χειρισμό και την ολοκλήρωση των ως άνω υποθέσεων φέρουν αποκλειστικά οι υπάλληλοι, στα χέρια των οποίων εκκρεμούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατά την 6η Οκτωβρίου του 2025, χρόνο μεταφοράς τους στην ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή στην οποία θα ενταχθούν εντός της ΑΑΔΕ και ανεξάρτητα του ΠΘΕ στο οποίο θα καταταγούν στην ΑΑΔΕ μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Εκκρεμείς δίκες

Οι εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο υποθέσεις αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς βίαιη διακοπή τους ή δήλωση περί επανάληψής τους, από την ΑΑΔΕ από τις 6 Οκτωβρίου του 2025. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί υποθέσεων αρμοδιότητας Σ.Δ.Ο.Ε. ισχύουν έναντι της ΑΑΔΕ από τις 6 Οκτωβρίου του 2025.

Για την ιστορία να αναφερθεί ότι το ΣΔΟΕ ξεκίνησε να λειτουργεί στις 10 Απριλίου 1997, τον Ιούλιο του 2005 μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ), αλλά τον Απρίλιο 2010 επέστρεψε στην παλαιά ονομασία, «ΣΔΟΕ».

Αποστολή του ΣΔΟΕ ήταν η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης.