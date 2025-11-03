Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myCAR, τα ειδοποιητήρια για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2026.

Παράλληλα επισημαίνεται πως η προθεσμία για την εξόφληση τους εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) Τα ποσά

Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι υπόχρεοι είναι ίδια με τα περσινά. Δηλαδή:

Tα τέλη καθορίζονται με βάση τον κυβισμό των αυτοκινήτων που είχαν πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010.

που είχαν πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010. Ο υπολογισμός των τελών γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂ για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Ωστόσο τα «καθαρά» οχήματα απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Ένα διαφοροποιημένο σύστημα ισχύει για τα νεότερα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Δηλαδή, όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, ενώ τα πιο ρυπογόνα (πάνω από 281 γρ/χλμ) καταβάλλουν 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

2) Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2026 θα είναι κλιμακωτά. Αναλυτικά τα πρόστιμα θα είναι:

25% επί του ποσού αν τα τέλη κυκλοφορίας εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου,

50% αν καταβληθούν τον Φεβρουάριο

και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 30 ευρώ.

3) Η ακινησία

Όσοι δεν κυκλοφορήσουν το όχημά τους εντός του 2026 τότε έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 σε καθεστώς ψηφιακής ακινησίας, μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, myCAR και να αποφύγουν τη βεβαίωση των τελών.

Διευκρινίζεται πως αν εντοπιστεί το όχημα ενός ιδιοκτήτη να είναι σε κυκλοφορία μετά τη δήλωση ακινησίας, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 10.000 ευρώ (30.000 σε περίπτωση υποτροπής), ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για 3 έτη .