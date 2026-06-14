Συντάξεις χηρείας: Τέλος στην αγωνία με τις περικοπές; Ποιοι κερδίζουν 5 χρόνια δουλειάς

Εντός του θέρους – και οπωσδήποτε πριν τις επερχόμενες εκλογές – η κυβέρνηση προχωρεί στην επίλυση του «γρίφου» των περικοπών των συντάξεων χηρείας, που ταλανίζει πάνω από 150.000 συνταξιούχους από το 2020 και εντεύθεν.

Ταυτοχρόνως στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας – για τις ίσες αμοιβές στα δύο φύλα – περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία ικανοποιείται το αίτημα δεκαετιών για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιών νοσηλευτών και διασωστών που προσελήφθησαν προ του 2011.

Οι εκλογές φέρνουν (πιο κοντά) «λύσεις» σε ορισμένα κοινωνικά θέματα, με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να δηλώνει την πρόθεσή της να εντάξει στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης διάταξη με την οποία θα επιλύει οριστικά το θέμα των συντάξεων χηρείας.

Η υπουργός διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας, ούτε στις περιπτώσεις συρροής συντάξεων (δύο και πλέον) σε ό,τι αφορά το τμήμα της εθνικής σύνταξης.

Το θέμα ανέκυψε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που υιοθετεί την περικοπή της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων. «Περιμένουμε την καθαρογραμμένη απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, προκειμένου να διαμορφώσουμε την τελική διάταξη» σημειώνει η υπουργός.

Το θέμα της περικοπής των συντάξεων χηρείας που αφορά 150.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν παράλληλα με τη δική τους και σύνταξη χηρείας έχει απασχολήσει έντονα το υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση, καθώς έχει τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα και εμπεριέχει τον κίνδυνο να αναζητηθούν επιστροφές τεράστιων ποσών από συνταξιούχους που συνέχισαν να εισπράττουν – ως έχει – τη σύνταξη χηρείας από το 2020 και μετά.

Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου το ύψος των συντάξεων των δικαιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα (σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο) θα έπρεπε να μειωθεί κατά 50% (από το 70% στο 35%) σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή συνταξιοδότησης.

Η περικοπή έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από το 2020 σε όλους. Ωστόσο εφαρμόστηκε μόνο στις συντάξεις που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα και τον ΟΓΑ. Οι συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να καταβάλλονται κανονικά.

Η λύση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας προβλέπει την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι.

Η λύση δεν θα περιέχει την επιστροφή αναδρομικών ποσών για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα για το μεσοδιάστημα κατά το οποίο δεν εφαρμόστηκε η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου.

Στον ιδιωτικό τομέα δεν θα υπάρξουν επιστροφές και αναδρομικά αφού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά θα καταργηθούν οι αναδρομικές περικοπές από τις συντάξεις χηρείας που έπρεπε να κοπούν και δεν κόπηκαν μετά το 2019.

Αντιθέτως στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα αναμένεται να επιστραφούν οι περικοπές είτε σε δόσεις είτε σε συμψηφισμούς με τον φόρο εισοδήματος.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη γήρατος και τη σύνταξη χηρείας.

Βαρέα και ανθυγιεινά

Στην άμεση υλοποίηση της ένταξης των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα προχωρεί η κυβέρνηση. Το υπουργείο Εργασίας θα συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών διάταξη με την οποία 23.000 άτομα (οι παλαιοί νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα ΕΚΑΒ που προσλήφθηκαν πριν από το 2011) θα ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

«Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος»σημειώνει η κυρία Κεραμέως.

Με τη διάταξη που θα φέρει το υπουργείο Εργασίας οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στα βαρέα θα αποκτούν δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και πέντε χρόνια νωρίτερα. Για πολλούς εργαζομένους του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ αυτό μεταφράζεται σε έξοδο ακόμη και πριν το 62ο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνονται οι απαιτούμενες ημέρες και τα έτη ασφάλισης στο καθεστώς ΒΑΕ.

Κεντρικό στοιχείο της ρύθμισης θεωρείται επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προγενέστερου χρόνου ασφάλισης.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ικανοποιείται ένα αίτημα δεκαετιών. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

tovima.gr