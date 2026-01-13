Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νέες πληροφορίες για τις πληρωμές-Ποια αλλαγή εξετάζεται

Νέες πληροφορίες για την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι συντάξεις για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά σε δύο φάσεις: η μια να γίνει την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026, δηλαδή την Τρίτη 27 του τρέχοντος μηνός και η δεύτερη την Πέμπτη 29 του μήνα.

Ωστόσο πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως υπάρχει το ενδεχόμενο η δεύτερη φάση της καταβολής να μην πραγματοποιηθεί στις 29 του μήνα που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά να γίνει μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Οι πληρωμές

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται εκτός μεγάλου απροόπτου να είναι το παρακάτω. Αναλυτικά:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και μισθωτών). Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026 να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Διευκρινίζεται πως οι ημερομηνίες για τις πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες του enikonomia.gr.

Μένει να φανεί εάν οι αποφάσεις για τις πληρωμές παρθούν προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ή από την επόμενη και έπειτα. Σε κάθε περίπτωση ο e-ΕΦΚΑ αναμένεται να εκδώσει το προσεχές διάστημα δελτίο Τύπου όπου θα αναφέρονται οι επίσημες ημερομηνίες για τις πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026.