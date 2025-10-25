Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται πριν από την 28η Οκτωβρίου και πότε θα γίνουν οι καταβολές του επόμενου μήνα

Σε δύο δόσεις θα γίνει η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 στους δικαιούχους.
Αναλυτικά:
- Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα πληρώσουν τα τέως ταμεία των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Επιπλέον την ίδια ημέρα θα δοθούν οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του ν.4387/2016, οι οποίες αφορούν συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών). Ωστόσο η πίστωση των ποσών αυτών έγινε χθες.
- Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μισθωτών, δηλαδή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ). Επιπλέον την ημέρα αυτή θα γίνει η καταβολή των συντάξεων από το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε αρχίζει η καταβολή τους
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στους δικαιούχους. Αναλυτικά:
- Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου υπολογίζεται πως θα πληρώσουν τα τέως ταμεία των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ τις κύριες συντάξεις. Επιπλέον την ίδια ημέρα εκτιμάται πως θα δοθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
- Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρώσουν τα τέως ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) τις κύριες συντάξεις. Την ημέρα αυτή υπολογίζεται πως θα δοθούν και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις από το Δημόσιο.
Πηγή enikos.gr