Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία – Πώς τις επηρεάζει η Καθαρά Δευτέρα

Με διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς εφαρμόζεται το ενιαίο πλαίσιο καταβολών που προβλέπει ο νόμος 4611/2019, ο οποίος καθορίζει σταθερούς κανόνες πληρωμής με διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.

Μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις

Σε μόνιμη βάση, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία με τις κύριες. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών

Για τους μισθωτούς, οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και πληρωμές

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026 για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας: