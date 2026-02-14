Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αυτή είναι η απόφαση του e-ΕΦΚΑ για τις πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες

Τις επόμενες ημέρες – ενδεχομένως και σήμερα- αναμένεται να γίνουν, εκτός απροόπτου, οι ανακοινώσεις για τις πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Μαρτίου 2026, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ έδωσε το πράσινο φως για τις ημερομηνίες καταβολών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το enikonomia.gr παρουσιάζει αποκλειστικά το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του e– ΕΦΚΑ « αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Α) Για την ομαλή ροή των πληρωμών των συντάξεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να καταβληθούν ως εξής:

1.(α) Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,ΕΤΑΑ,

(β) Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και

(γ) όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

να καταβληθούν στις 24 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη.

2.(α) Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών[ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,ΝΑΤ,ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και

(β)Κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, να καταβληθούν στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη ».

Συνεπώς, τα χρήματα των συντάξεων της πρώτης φάσης θα πιστωθούν από το απόγευμα της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και η πίστωση της δεύτερης φάσης θα γίνει από το απόγευμα της Τετάρτης ,25 Φεβρουαρίου.