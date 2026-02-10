Συντάξεις Μαρτίου: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν νωρίτερα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες που «κλείδωσαν»

Μπορεί να σήμερα να διανύουμε την 10η ημέρα του Φεβρουαρίου, ωστόσο μένουν μόλις 10 ημέρες για να πληρωθούν οι πρώτοι συνταξιούχοι, τις συντάξεις Μαρτίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr οι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ των τραπεζών την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, καθώς η «κανονική» ημερομηνία πληρωμής είναι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ωστόσο την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρά Δευτέρα και ως γνωστών οι συντάξεις καταβάλλονται στα ΑΤΜ των τραπεζών την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που στην περίπτωση αυτή είναι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Αναλυτικότερα:

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΦΚΑ

Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μισθωτοί και μη μισθωτοί

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΕΤΑΤ-ΜΜΕ, Λοιπών Εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΠΕΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά Επιδόματα

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Γέννησης

Αναδρομικά σε 60.000 δικαιούχους

Την ίδια στιγμή αναδρομικά έως 12.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν 60.000 συνταξιούχοι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για αναδρομικά έως 8.000 ευρώ για 41.000 δικαιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αναδρομικά 27 μηνών για 6.000 αποστράτους, αναδρομικά λόγω ενσωμάτωσης επασφαλίστρων σε επανυπολογιζόμενες συντάξεις, Αναδρομικά συντάξεων από παράταση αναπηρίας και από επιστροφή κράτησης ασθένειας σε τυφλούς.