Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν και ποιοι θα δουν «φουσκωμένο» τον τραπεζικό λογαριασμό τους

«Φουσκωμένο» τον τραπεζικό λογαριασμό τους θα δουν τον επόμενο μήνα πολλοί συνταξιούχοι καθώς πέραν από τη σύνταξη για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, ορισμένοι από αυτούς θα πάρουν και την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Διευκρινίζεται πως το ποσό αυτό αφορά σε μεμονωμένους συνταξιούχους των οποίων η μηνιαία σύνταξη φτάνει έως και 1.167 ευρώ προ φόρου, ενώ για τα ζευγάρια των συνταξιούχων η ενίσχυση ανεβαίνει στα 500 ευρώ.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025

Σε δύο δόσεις αναμένεται να δοθούν οι συντάξεις για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025 στους δικαιούχους, όπως δηλαδή ίσχυε και στις προηγούμενες καταβολές. Συγκεκριμένα:

Στις 25 Νοεμβρίου προβλέπεται να δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Επίσης την ίδια ημέρα υπολογίζεται πως θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Στις 27 Νοεμβρίου εκτιμάται πως θα πληρώσουν τις κύριες συντάξεις τα τέως ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).Επιπροσθέτως την ίδια ημέρα υπολογίζεται πως θα καταβάλει το Δημόσιο τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων

Τέλος Νοεμβρίου θα δοθεί η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Το μέτρο αυτό αφορά σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους που πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγησή του. Αναλυτικά αυτές είναι οι εξής:

Οι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2024 . Εάν όμως σε ζευγάρι ένα από το δύο μέλη είναι 65 ετών, τότε η ενίσχυση θα καταβληθεί σε αυτό αρκεί να πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια που απαιτούνται.

. Εάν όμως σε ζευγάρι ένα από το δύο μέλη είναι 65 ετών, τότε η ενίσχυση θα καταβληθεί σε αυτό αρκεί να πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια που απαιτούνται. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό να μην υπερβαίνει για το προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό να μην υπερβαίνει για το προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης. Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Επιπλέον η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί και σε άλλες κατηγορίες συνταξιούχων. Συγκεκριμένα την εν λόγω παροχή θα την λάβουν:

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε η κύρια σύνταξη αναπηρίας τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025 .

. Οι δικαιούχοι:

α. της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128). Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια και τα ηλικιακά δεν ισχύουν για τους δικαιούχους της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.

β. του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

γ. του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210).

Διευκρινίζεται πως την παροχή αυτήν την δικαιούνται άλλες ευάλωτες ομάδες πολιτών πέραν των παραπάνω συνταξιούχων.

Το επίδομα των 250 ευρώ θα καταβληθεί κατά κόρον σε συνταξιούχους που ανήκουν σε ταμεία, όπως στον ΟΓΑ, στον ΟΑΕΕ, στο ΙΚΑ, στο ΕΤΑΑ και στο ΝΑΤ, όπως αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της ΗΔΙΚΑ. Επίσης επισημαίνεται:

στο ΝΑΤ η μέση μηνιαία σύνταξη κυμαίνεται μεταξύ 900 ευρώ με 1.000 ευρώ

στο ΙΚΑ η μέση μηνιαία σύνταξη ανέρχεται σχεδόν στα 850 ευρώ.

στο ΕΤΑΑ, η μέση μηνιαία σύνταξη είναι περίπου στα 800 ευρώ.

στον ΟΑΕΕ, η μέση μηνιαία σύνταξη είναι κοντά στα 700 ευρώ.

στον ΟΓΑ η μέση μηνιαία σύνταξη διαμορφώνεται στα 500 ευρώ.

Τι εξετάζεται

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια για την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ. Ένα από αυτά ήταν ο διπλασιασμός του ποσού στα 500 ευρώ και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων σε περίπτωση που τα δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέψουν.

Επίσης επισημαίνεται πως ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει σήμερα το πρωί συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό και μεταξύ άλλων θα μιλήσει και για θέματα της ακρίβειας. Θα φανεί εάν θα αναφερθεί σε αυτό μέτρο και εάν τελικά πάρει σάρκα και οστά το εν λόγω σενάριο και ισχύσει από το επόμενο έτος.