Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – «Ο Θαλάσσιος Πυλώνας ως Ενιαία Στρατηγική: Συνέργειες σε Λιμάνια, Μαρίνες, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα και Yachting»

Στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας ενότητας του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, διεξήχθη συζήτηση με θέμα: «Ο Θαλάσσιος Πυλώνας ως Ενιαία Στρατηγική: Συνέργειες σε Λιμάνια, Μαρίνες, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα και Yachting».

Της Δήμητρα Πανανού

Τον λόγο πήρε αρχικά ο Απόστολος Καμαρινάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, σημειώνοντας ότι τα λιμάνια είναι η αιχμή του δόρατος και βεβαίως οι λιμενικές υποδομές. «Είναι ένα ζητούμενο που πάντα θα υπάρχει αφού αυξάνεται ο τουρισμός θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξάνεται και η επάρκεια των λιμενικών υποδομών σε μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, που έχει τη μέγιστη νησιωτικότητα σε σχέση με ολόκληρη την Ευρώπη αλλά στο γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται. Οι λιμενικές υποδομές δε θα επαρκούν αλλά θα πρέπει πάντα να τις βελτιώνουμε και να δίνουμε τη δυνατότητα σε κατοίκους και τουρίστες να έχουν μια σωστή εξυπηρέτηση, έχοντας βέβαια κατά νου την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο κ. Καμαρινάκης αναφέρθηκε στα σχέδια για την επέκταση των λιμανιών της χώρας και συγκεκριμένα στη λειτουργία του Πειραιά. «Είναι γεγονός ότι ο Πειραιάς συνδυάζει όλες τις δυνατότητες μεταφοράς των επιβατών της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι και επομένως υπάρχει αυτή η έννοια του μητροπολιτικού. Βεβαίως, έχουμε συνεχώς νέες αφίξεις και νέους τουριστικές προορισμούς. Πλέον, οι εταιρείες έχουν βάλει και άλλους τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι οπωσδήποτε δίνουν μια ιδιαίτερη ώθηση στην τοπική οικονομία και στη βιωσιμότητα των νησιών. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να γίνεται μια πιο λελογισμένη χρήση των εγκαταστάσεων. Όλα αυτά απαιτούν συνεργασίες από όλους τους φορείς».

Στη συνέχεια ο Διονύσιος Θεοδωράτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ανέφερε ότι το θέμα των λιμενικών υποδομών είναι πολύ σημαντικό και για την ανάπτυξη της ελληνικής ακτοπλοΐας, των νησιών και γενικότερα του τουριστικού μοντέλου της νησιωτικής Ελλάδας. «Αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα σε νησιά τα οποία καλύπτονται αποκλειστικά από την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Η πατρίδα μας έχει το 2% του πληθυσμού της Ευρώπης και έχει το 18% της ακτοπλοϊκής κίνησης της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμη όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης των λιμανιών της χώρας. «Το να έχουμε τόσα πολλά λιμενικά ταμεία, τα οποία δεν είναι στελεχωμένα σωστά, δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν γρήγορα σε μελέτες δεν βοηθά. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνονται και σχεδιάζονται οι μελέτες στα λιμάνια. Και ενόψει της πράσινης μετάβασης πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα».

Ο κ. Θεοδωράτος σημείωσε ότι τα χρήματα που εισπράττουν τα λιμενικά ταμεία δεν είναι λίγα. «Και αυτά που καταβάλλουν οι επιβάτες μέσα από το εισιτήριο και αυτό που καταβάλλουν οι ίδιες οι εταιρείες από τον ελλιμενισμό, π.χ. στην Πάρο μία εταιρεία μπορεί να δίνει 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αναρωτιέμαι όλα αυτά τα εκατομμύρια που πάνε; Δεν τα βλέπουμε να έχουν επιστρέψει στην τοπική κοινωνία ή στην εταιρεία», ανέφερε, κάνοντας λόγο για κακό συντονισμό και εξηγώντας ότι δεν μπορεί ο ίδιος να γνωρίζει που πηγαίνουν τα χρήματα».

Αναφερόμενος στο κομμάτι εφοδιασμού των σκαφών ο Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος, Διευθυντής Ναυτιλιακών Καυσίμων & Υπηρεσιών, HELLENiQ ENERGY σχολίασε την κατάσταση στα λιμάνια και τις μαρίνες της χώρας και σε ότι αφορά στην πράσινη μετάβαση. Όπως είπε, «ο όμιλος HELLENiQ ENERGY έχει κάνει μεγάλα βήματα σε ότι αφορά στην πράσινη μετάβαση. Έχουμε παράξει βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Ευελπιστούμε στην πάροδο των επόμενων 3-4 χρονών να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό αυτή πράσινη μετάβαση».

Μιλώντας για τις υποδομές τόνισε ότι το 95% των εφοδιασμών στην Ελλάδα πραγματοποιείται στον Πειραιά. «Όλη η διακίνηση καυσίμων γίνεται από το λιμάνι του Πειραιά. Σ’ αυτό το λιμάνι έρχονται όλα τα πλοία, τα οποία παίρνουν εξωπραγματικές ποσότητες καυσίμων. Θα βοηθήσει σίγουρα η επέκταση του λιμανιού με τις δυο καινούριες θέσεις για τα mega κρουαζιερόπλοια».

Ο Παναγιώτης Τσώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, σχολίασε ότι δεν μπορεί το κάθε λιμάνι να μην επενδύει σε υποδομές. «Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη τη γκάμα του Πειραιά, από το Πέραμα μέχρι τον δήμο του Πειραιά, απαιτείται ένα ποσό 90 με 100 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις σε ότι αφορά στην ενέργεια, οι οποίες πρέπει να γίνουν».

Από την πλευρά του ο Άγγελος Φραντζέτης, Επικεφαλής Κρουαζιέρας & Ακτοπλοΐας, ΟΛΘ Α.Ε. σχολίασε ότι οι υποδομές είναι το νούμερο ένα ζητούμενο για όλους τους πελάτες αναφερόμενος στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Tryfon Leisure & Luxury Villas AE σημείωσε ότι την τελευταία 20ετία παρατηρείται μια τεράστια ανάπτυξη του τουρισμού που είναι και το σημαντικότερο απ’ όλα. «Με το πέρασμα των ετών χαίρομαι γιατί συρρικνώνονται ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται κάποτε. Βεβαίως έχουν επικεντρωθεί στις υποδομές που αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Και σ’ αυτό το σημείο πρέπει να ενσκήψει η χώρα μας και να επιταχύνει το κομμάτι των υποδομών και των έργων. Το μεγαλύτερο οξύμωρο σ’ αυτή τη χώρα είναι ότι το νησί με τη μεγαλύτερη τουριστική προβολή παγκοσμίως που συγκεντρώνει εκατομμύρια τουριστών, η Σαντορίνη, δεν έχει μαρίνα», τόνισε.

Τέλος, ο Σταύρος Κατσικαδής, Managing Director, LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας, σημείωσε ότι τα οφέλη από υποδομές στις μαρίνες είναι πολλά. «Το θέμα ωστόσο δεν είναι εύκολο και δεν είναι τυχαία που δεν έχουμε πολλές μαρίνες. Γιατί ακριβώς η Ελλάδα μας δεν μπορεί να κάνει παντού μαρίνες με την έννοια μιας βαριάς μαρίνας που έχει χερσαίο χώρο και εγκαταστάσεις, κτήρια κ.α. Δεν υπάρχει παντού βιωσιμότητα. Άρα ο σκοπός πρέπει να είναι ένας. Η βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων. Απαιτούνται λοιπόν υψηλές προδιαγραφές, πολύ καλές κατασκευές, με πολύ καλούς operators και πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό κοστίζει πάρα πολύ. Μας έχει ξεπεράσει η ζήτηση αλλά δυστυχώς για συγκεκριμένους λόγους δεν έχουμε καταφέρει ως πολιτεία να αναπτύξουμε τις υποδομές για να μπορέσουμε να κεφαλοποιήσουμε τη μεγάλη ζήτηση. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ζήτηση τα τελευταία χρόνια μεγάλων σκαφών», κατέληξε.

Τον συντονισμό του πάνελ είχε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου.

Το 7ο συνέδριο έθεσε στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η εκδήλωση συγκέντρωσε υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

