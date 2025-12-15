Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Ο κρίσιμος ρόλος των Περιφερειών στην ανάπτυξη του τουρισμού

Ο ρόλος των περιφερειών και η δύναμή τους στην ανάπτυξη της «αυθεντικής Ελλάδας» αποτέλεσε τον πυρήνα της γ’ ενότητας του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Εύας Οικονομάκη

Στην επιτακτική ανάγκη ανάδειξης των μικρών και λιγότερων προβεβλημένων προορισμών εστίασε κατά την εισήγησή της η Άντζελα Βαρελά, πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

«Η απάντηση στους εν γένει προβληματισμούς είναι η ανάδειξη μικρών προορισμών. Σε αυτό το πεδίο ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος. Οι Περιφέρεις μπορούν να στηρίξουν τις λιγότερο γνωστές περιοχές, μπορούν να καθοδηγήσουν τους προορισμούς αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η ισότιμη κατανομή τουριστικούς ρεύματος. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι άκρως τοπική υπόθεση», τόνισε, μεταξύ άλλων, η επικεφαλής του ΕΟΤ.

«Για το 2026 το πλέον επιδραστικό κοινό είναι εκείνο ηλικίας 25-34 ετών, ένας άκρως δυναμικός θύλακας που ταξιδεύει κυρίως κατά τον Σεπτέμβριο», είπε η Άντζελα Βαρελά, προσθέτοντας πως η χώρα μας θα πρέπει να συνταχθεί με τις νέες προδιαγραφές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι έχουμε σχέδιο για την προστασία του προορισμού. Επισήμανε, δε, ότι η «εθνική στόχευση για επικερδή τουριστική δραστηριότητα 365 ημέρες τον χρόνο μέσω της ανάδειξης μικρών προορισμών είναι απόλυτα εξαρτώμενη από τις περιφέρειες».

«Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε τουριστικό χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη. Τώρα συνειδητοποιείται πανευρωπαϊκά ότι ο τουρισμός χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο», είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). «Δεν θα έπρεπε να είναι κοινό το σχέδιο και κοινά τα αιτήματα όλων των Περιφερειών τόσο απέναντι στο κεντρικό κράτος όσο και απέναντι στην ΕΕ. Το μίγμα δεν είναι κοινό, κάθε περιφέρεια έχει δικό της αποτύπωμα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γ. Χατζημάρκος.

Στον ρόλο του τουρισμού ως βασικού μοχλού ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου εστίασε ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

«Προτεραιότητά μας είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός, που θα διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων, οι υποδομές και η ύπαρξη ενός διακριτού οργάνου διακυβέρνησης. Τώρα προχωράμε στην ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού. Τέταρτος στόχος είναι να αναπτύξουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας: «Έχουμε δουλέψει πολύ για να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας».

Από την πλευρά του ο Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εστίασε, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της συγκεκριμένης Περιφέρειάς ως αναδυόμενης σε επίπεδο τουριστικής δυναμικής. «Το 2025 η Περιφέρειά μας συγκαταλέγεται στη λίστα με τις Περιφέρειες που κατέγραψαν κορυφαίες επιδόσεις στον δείκτη βιωσιμότητας», είπε χαρακτηριστικά και επικεντρώθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης των υποδομών της Περιφέρειας. «Χρειάζεται νέο branding η Περιφέρειά μας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαμε την πρώτη πλατφόρμα για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής για τον τουρισμό», τόνισε.

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επεσήμανε από την πλευρά της: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη τουρισμού όταν ο ίδιος ο κάτοικος δεν έχει καλή εμπειρία στον τόπο του. Πώς να λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός city break όταν το μετρό δεν φτάνει από το αεροδρόμιο στην πόλη; Υπάρχουν προβλήματα βασικών υποδομών. Αυτά πρέπει να επιλυθούν ώστε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερου βαλαντίου τουρίστα και 12μηνο τουρισμό».

Τη θέση των Περιφερειών στην ανάπτυξη του τουρισμού ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Φραγκάκης, πρόεδρος στη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. «Ένα μεγάλο στοίχημα για τις Περιφέρειες είναι να αντιμετωπίσουν με δυναμική και αυτοπεποίθηση το πόσο σημαντικές είναι για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Στόχος είναι να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε τη φέρουσα ικανότητα των περιφερειών και, τέλος, πρέπει να δούμε πού θέλουμε να πάμε την επόμενη ημέρα», είπε.

Εστιάζοντας στην Περιφέρεια Αττικής, ο Δ. Φραγκάκης επεσήμανε πως «βασικός στόχος είναι η επέκταση του τουριστικού προϊόντος, χωρική και χρονική». Έδωσε έμφαση, δε, στις υποδομές και στον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τον τουρισμό.

Στη νέα εμπειρία του επισκέπτη και στην καινοτομία στον τουρισμό επικεντρώθηκε ο Γιώργος Πετράκος, καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων & Η/Υ, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).

«Ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητεί μια ολιστική εμπειρία που βασίζεται στην βιωσιμότητα, στην καινοτομία και στην εξατομίκευση», είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με έρευνα για τη βιωσιμότητα που παρουσίασε ο Γ. Πετράκος, το 2024 οι Έλληνες ξενοδόχοι επένδυσαν πάνω από 200 εκατ. σε δράσεις βιωσιμότητας, που αντιστοιχεί στο 20% περίπου των συνολικών επενδύσεων. Ενδεικτικά, όπως είπε ο Γ. Πετράκος, την τελευταία 5ετία παρατηρείται αύξηση δράσεων για βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των ξενοδοχείων. Μάλιστα, ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, εφαρμόζει δράσεις ανακύκλωσης υλικών.

