Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Κικίλιας: «Μεγάλα asset της Ελλάδας η ναυτιλία και ο τουρισμός»

Στον θαλάσσιο οικονομικό «πυλώνα» της χώρας μας και τις δυνατότητες που κρύβει για το μέλλον αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Της Δήμητρα Πανανού

Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, αν κανείς συγκεράσει το μεγαλύτερο ΑΕΠ της χώρας αυτό το συνθέτουν η ελληνική ναυτιλία, ο ελληνικός τουρισμός, η παροχή των υπηρεσιών και το Real Estate στο πλαίσιο αυτών των δυο. «Αυτοί είναι οι “πυλώνες” της οικονομίας μας», όπως είπε, «μέχρι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλους που φιλοδοξούμε στην ναυτιλία, όπως τον κλάδο των ναυπηγείων και των λιμανιών».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι στο παρελθόν όταν η πολιτεία αποφάσιζε για μια επένδυση σε μια λιμενική υποδομή τα έργα έπαιρναν χρόνια. Βεβαίως, τίθονταν θέματα διαφάνειας όπως οι περιβαλλοντικές μελέτες και οι διαγωνιστικές διαδικασίες κ.α. Όμως, αυτές οι καθυστερήσεις για τα νησιά και τις πόλεις που βρέχονται από θάλασσα αποτελούσαν μεγάλο θέμα.

«Πολλά από τα επαγγέλματα που θα οδηγήσουν την επόμενη γενιά και τις επόμενες γενιές στην επόμενη μέρα θα έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Θα είναι ναυτικά επαγγέλματα. Δίνεται η ευκαιρία μέσα από τις επενδύσεις σε λιμενικές και λοιπές υποδομές να δημιουργηθεί και ένας δεύτερος κύκλος οικονομίας, μια δεύτερη ομάδα επαγγελμάτων γύρω από αυτές τις υποδομές και με βάση τα δυο μεγάλα asset της χώρας μας, τη ναυτιλία και τον τουρισμό», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας σημαντική την ταχύτητα στις επενδύσεις που αποφέρει μόνο προστιθέμενη αξία σε όλα τα επίπεδα.

«Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στηθεί ένας μικρόκοσμος οικονομίας που δεν αφορά μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και στις μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις και δημοτικές επιχειρήσεις. Φανταστείτε με ανάλογες υποδομές σε νησιωτικές περιοχές και λιμάνια και μαρίνες τι προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να υπάρξει», ανέφερε ο κ. Κικίλιας και αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς του υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χωροθέτησης και διαγωνιστικής διαδικασίας για μια νέα μαρίνα στη δυτική Αττική.

«Αυτή τη στιγμή στην Αττική γίνεται μάχη για μία θέση πρόσδεσης στις μαρίνες», είπε ο κ. Κικίλιας και συνέχισε: «Φανταστείτε, λοιπόν, τι αναβάθμιση θα αποτελούσε για τη δυτική Αττική μία μαρίνα που θα μπορούσε να ανεβάσει το επίπεδο των παρεχόμενων τουριστικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών, να δώσει κέρδη στην περιοχή, να προσελκύσει ακόμη περισσότερους τουρίστες και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι όταν ανέλαβε υπουργός Ναυτιλίας στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μονοψήφιος αριθμός ετησίως πλοίων κρουαζιέρας που κατέπλεαν στο λιμάνι. Πλέον, ο αριθμός αυτός έχει ανέλθει στα 86 κρουαζιερόπλοια και ήδη σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου, το επόμενο διάστημα, είναι να μειωθεί δραματικά ο χρόνος εκτέλεσης των έργων υποδομής. Η ποιότητα και η παροχή λιμενικών εγκαταστάσεων, λιμανιών, μαρίνων κ.α.. επηρεάζει την ποσότητα και την ποιότητα του τουρισμού. Ενώ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Αρχή Ασφάλειας Λιμένων και Ναυσιπλοΐας που θεωρεί πολύ κομβική και κρίσιμη. «Εύχομαι μόνιμα να μεγαλώνει αυτός ο οικονομικός κύκλος γύρω από τους «πυλώνες» της οικονομίας που ανέφερα στην αρχή», κατέληξε.

Το 7ο συνέδριο έθεσε στο επίκεντρο τις στρατηγικές που αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν: από τις επενδύσεις που διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης μέχρι τις υποδομές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η εκδήλωση συγκέντρωσε υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.

