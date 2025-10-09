Συνάντηση Παπασταύρου με τον Κύπριο ομόλογό του για την ηλεκτρική διασύνδεση – Τι αποφασίστηκε

Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου.

Στη συνάντηση μετείχαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».