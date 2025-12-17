Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

Την επιστροφή ενοικίων, επιδοτήσεις για ανακαινίσεις, αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, «φρένο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, κίνητρα για επενδύσεις στα ακίνητα, πολεοδομικές ρυθμίσεις για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση, νέο εξοικονομώ και το «Σπίτι μου 2», ρίχνει η κυβέρνηση στην μάχη για να μειωθούν τα ενοίκια.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με τις αυξήσεις στα μισθώματα να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά των ενοικιαζόμενων κατοικιών και να μειωθούν τα μισθώματα. Χθες στο πλαίσιο της κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δέσμη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση, τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν τους πρώτους μήνες του 2026.

Αναλυτικότερα πρόκειται για τα εξής 6 μέτρα:

Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

*Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.