Στεγαστικό: Προκήρυξη των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων για κοινωνική αντιπαροχή το 2026 – Έρχονται 2 νέα προγράμματα για ανακαινίσεις

Μία προκήρυξη 10 δημοσίων ακινήτων σε ιδιώτες για κοινωνική αντιπαροχή, και μία δεύτερη για την κατασκευή περί των 1.350 προσιτών κατοικιών σε 3 ανενεργά στρατόπεδα, όπως και ενεργοποίηση δύο νέων προγραμμάτων για ανακαινίσεις σε παλαιές κατοικίες, περιλαμβάνονται στον κυβερνητικό προγραμματισμό του 2026 για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Αυτό σημειώνει η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής (ΚΥΕΣΤΕΠΟ), η οποία συνεδρίασε, νωρίτερα σήμερα, υπό την προεδρία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται επίσης ο απολογισμός των μέτρων για το στεγαστικό που έχουν παρθεί μέχρι τώρα και τα αποτελέσματα αυτών.

«Το δικαίωμα για πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνικής συνοχής και της κυβερνητικής πολιτικής. Τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα για πρώτη φορά -αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, εθνικούς και κοινοτικούς- έχει ξεκινήσει έντονη προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης και συνεκτικής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κρίσιμο στεγαστικό πρόβλημα που απασχολεί σημαντική μερίδα πολιτών κυρίως νέων, αλλά όχι μόνο, ούτε αποκλειστικά στην πατρίδα μας. Σχεδόν το σύνολο των χωρών του δυτικού κόσμου είναι αντιμέτωπο με αυξανόμενες τιμές μίσθωσης και αγοράς κατοικίας.

Στην 2η συνεδρίαση της [Επιτροπής], που συστάθηκε τον περασμένο Ιούνιο με αποστολή την ενοποίηση και τον συντονισμό αυτών των παρεμβάσεων, έγινε απολογισμός των μέτρων για το στεγαστικό (43 διακριτές κρατικές παρεμβάσεις τόσο για την απόκτηση όσο και για τη μίσθωση κατοικίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,7 δισ. ευρώ, με >1,5 εκατομμύριο δικαιούχους) και συμφωνήθηκε ο προγραμματισμός των ενεργειών για το επόμενο διάστημα με έμφαση στις δράσεις που αυξάνουν την προσφορά προσιτών κατοικιών προς μίσθωση και αγορά» σημειώνεται στο δελτίο Τύπου ενώ στο ερώτημα τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αναφέρονται τα εξής:

«1) 20.003 νοικοκυριά έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας χάρη στο Σπίτι μου 1 και 2 (+2.930 εγκεκριμένα δάνεια από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο),

2) 7.329 ιδιοκτήτες κλειστών/παλαιών κατοικιών έχουν λάβει ενίσχυση ή άτοκο δάνειο για την ανακαίνιση/αναβάθμιση της κατοικίας με σκοπό την ενοικίαση τους,

3) 890.000 πολίτες που είναι ενοικιαστές έλαβαν την πρώτη επιστροφή ενοικίου για την στήριξη των εισοδημάτων τους,

4) Ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο ο νόμος Κοινωνικής Αντιπαροχής (ν. 5229/2025) με πρόσθετα κίνητρα για την προσέλκυση ιδιωτών ως μέτρο ενίσχυσης της προσφοράς ακινήτων,

5) Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων που θα ωριμάσει η ΕΕΣΥΠ (PPF) προς προκήρυξη σε ιδιώτες για κοινωνική αντιπαροχή,

7) Εξασφαλίστηκε κοινοτική χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την κατασκευή 1.350 κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα σε 3 ανενεργά στρατόπεδα καθώς και για τη αποζημίωση του Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας (Τ.Α.Εθ.Α.) με στόχο την χρηματοδότηση του δικού του οικιστικού προγράμματος»

Τέλος, οι επόμενες κυβερνητικές ενέργειες που τέθηκαν ως στόχοι για το 2026 είναι:

«1) Προκήρυξη των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στο ΥΚΟΙΣΟ από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ιδιώτες για κοινωνική αντιπαροχή,

2) Προκήρυξη για την κατασκευή περί των 1.350 προσιτών κατοικιών σε 3 ανενεργά στρατόπεδα με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο,

3) Ενεργοποίηση δύο νέων προγραμμάτων για ανακαινίσεις σε παλαιές κατοικίες τα οποία προβλέπουν:

α. Επιδότηση 80 έως 90% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε παλαιές κατοικίας έτους κατασκευής 1990 και παλαιότερες, μεγέθους έως 120 τ.μ. Η επιδότηση αφορά ήπιες ενεργειακής παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν βελτίωση μίας ενεργειακής κλάσης, καθώς και εργασίες για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, νέα πλακάκια, αντικατάσταση δαπέδων ή ανακαίνιση των χώρων του μπάνιου και της κουζίνας, κ.ά.

β. Επιδότηση σε παλαιές κατοικίες και δημοτικά κτίρια που προορίζονται για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους σε δήμους και κοινότητες έως 1.500 κατοίκων».

Στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής μετείχαν: ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο γεν. γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, η διοικήτρια ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, ο διευθυντής του Ιδ.Γραφ. του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Τσαβδάρης, η διευθύντρια του Ιδ.Γραφ. του υπουργού Επικρατείας, Σοφία Ρίτσου, οι κύριοι Ιωάννης Μπιτζης, Αντώνιος Βουδρής, Γιώργος Βεϊνόγλου από την Ernst & Young και από τον ΙΟΒΕ, ο Νικος Βέττας και η Ειρήνη Νομικού-Λαζάρου.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος δήλωσε:

«Η κυβέρνηση ξεδιπλώνει κάθε μήνα που περνάει έναν πυκνό σχεδιασμό στήριξης των πολιτών για το μείζον ζήτημα της προσιτής στέγης. Ήδη πάνω από 1,5 εκατ. δικαιούχοι (νέες οικογένειες, φοιτητές, στρατιωτικοί κ.ά.) έχουν ωφεληθεί από τις 43 πολιτικές που υλοποιούμε. Ταυτόχρονα ωριμάζουμε τις νέες πολιτικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει ώστε το 2026 να προκηρύξουμε χιλιάδες νέες κατοικίες σε 3 αδρανή στρατόπεδα και τουλάχιστον 10 αδρανή δημόσια ακίνητα αξιοποιώντας μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις και νέους ευρωπαϊκούς πόρους».

Από την πλευρά της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε:

«Σε ελάχιστους μήνες, η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα: από την ενεργοποίηση νέων εργαλείων, όπως η κοινωνική αντιπαροχή, μέχρι τη διεύρυνση υφιστάμενων προγραμμάτων που ενισχύουν τα νοικοκυριά.

Αυτή η πρόοδος δεν είναι τυχαία, είναι προϊόν συστηματικού συντονισμού και κοινής μεθοδολογίας μεταξύ όλων των υπουργείων. Με αυτόν τον ρυθμό, μπορούμε να διαμορφώσουμε πολιτικές που αυξάνουν το στεγαστικό απόθεμα, βελτιώνουν την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία και αποδίδουν πραγματικό όφελος στους πολίτες».

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα οριστεί στις αρχές της νέας χρονιάς.