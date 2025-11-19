Στεγαστικό: Έρχεται νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών – Ποιες άλλες παρεμβάσεις εξετάζονται

Με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται μια δέσμη μέτρων, η οποία θα ανακοινωθεί έως το τέλος του χρόνου για να εφαρμοσθεί το 2026.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μεταξύ άλλων αναμένεται να παρουσιασθεί ένα νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών αλλά και μεγαλύτερη προσφορά ακινήτων από τράπεζες, Δημόσιο και κοινωφελείς περιουσίες. Υπενθυμίζεται ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για το “Σπίτι μου 2” και ο προϋπολογισμός για το Εξοικονομώ 2025.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό ζήτημα και προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για την εξομάλυνση του προβλήματος. Λίγο αργότερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio τόνισε ότι τον Απρίλιο-Μάιο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση», για το οποίο η συζήτηση που γίνεται είναι να ανέλθει σε ένα ύψος 500 εκατ. ευρώ.

Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση

Σύμφωνα με τον Ν. Παπαθανάση το νέο πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα ανακαίνισης σπιτιών με ενεργειακή αναβάθμιση περίπου στο 20%. Έως σήμερα οι ενεργειακές αναβαθμίσεις έπρεπε να είναι 100%. Και στη συνέχεια το υπόλοιπο περίπου 70% με 80% θα μπορεί να είναι ανακαίνιση γενική.

Επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος συζητείται να ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ αλλά ακόμη δεν έχει «κλειδώσει».

Σπίτι μου 2

Την ίδια στιγμή τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα προβλέπει τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για την ένταξη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Ειδικότερα για τον άγαμο αυξάνεται το εισοδηματικό όριο στις 25.000 από 20.000 ευρώ, στους έγγαμους από τις 28.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ ενώ για κάθε παιδί από 4.000 ευρώ αυξάνεται σε 5.000 ευρώ. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια που έχει εισοδηματικό κριτήριο 36.000 ευρώ, πλέον αυτό πηγαίνει στις 45.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ. Επίσης οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Αυγούστου 2025.