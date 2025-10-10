Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2026 για να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα

Με τις τιμές πώλησης και ενοικίασης των ακινήτων να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητεί λύσεις προκειμένου να διατεθούν στην ελληνική αγορά περισσότερα ακίνητα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει λάβει ήδη μια σειρά από μέτρα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης και παράλληλα δρομολογούνται και νέα μέτρα που θα εφαρμοσθούν τη νέα χρονιά.

Αναλυτικότερα, για το 2026 η κυβέρνηση προχωρά σε νέες παρεμβάσεις, που με βάση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, περιλαμβάνουν επέκταση και για το έτος 2026 της φοροαπαλλαγής διάρκειας τριών ετών για κενά ακίνητα που θα διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Μάλιστα σε περίπτωση που η μίσθωση αφορά σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, η απαλλαγή θα χορηγείται και για σπίτια με μεγαλύτερο εμβαδό από 120 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αποχώρησης του μισθωτή εντός της τριετίας, η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου και ειδικά για τις περιπτώσεις μίσθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η απαλλαγή ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο μισθώνεται για τουλάχιστον 6 συναπτούς μήνες,

Επίσης, θεσπίζεται από το 2026 ενδιάμεσος συντελεστής 25% (από 35%) για εισόδημα από μισθώματα, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 161.000 ιδιοκτήτες και παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλει στη φορολογική συμμόρφωση και στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων.

Στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης περιλαμβάνεται η επέκταση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026, με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ, η παράταση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων για τα έτη 2025 και 2026, με εκτιμώμενο κόστος 5 εκατ. ευρώ και η επέκταση για το έτος 2026 του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Παράλληλα θεσπίζεται ένα νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής σχετικά με την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας για την κατασκευή σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, με στόχο την εξασφάλιση κοινωνικής μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%, ενώ από το 2027 ο φόρος καταργείται πλήρως για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής (πλην των νησιών). Το μέτρο αφορά σε περίπου σε 1 εκατομμύριο ακίνητα εντός 12.720 οικισμών (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας, με ετήσιο κόστος 75 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι η αποκέντρωση συνδέεται άμεσα και με το στεγαστικό πρόβλημα, κατά τα ως άνω.