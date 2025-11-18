Σπίτι μου 2: Όλες οι αλλαγές που έρχονται, ποιοι θα ωφεληθούν – Αναλυτικός οδηγός με 35 ερωτήσεις και απαντήσεις

Αλλαγές έρχονται στα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τον άγαμο αυξάνεται το ετήσιο εισόδημα στα 25.000 από 20.000 ευρώ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στους έγγαμους πλέον από τις 28.000 ευρώ αυξάνεται στα 35.000 ευρώ ενώ αυξάνεται για κάθε παιδί από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια που έχει τώρα εισοδηματικό κριτήριο 36.000 ευρώ, πλέον αυτό πηγαίνει στις 45.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, όπως αναφέρει το enikonomia.gr

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πώς διαμορφώνεται ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος;

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» διαμορφώνεται ως εξής:

Συνολικός προϋπολογισμός : 2 δισεκατομμύρια ευρώ .

: . Πηγές χρηματοδότησης:

1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με μηδενικό επιτόκιο. 1 δισ. ευρώ από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει τη χρηματοδότηση 20.000 ωφελούμενων για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για τον δικαιούχο του Προγράμματος;

Μηδενικό επιτόκιο εφαρμόζεται για το 50% του δανείου που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) .

που προέρχεται από το . Στο υπόλοιπο 50% από το Πιστωτικό Ίδρυμα θα εφαρμόζεται το προσφερόμενο από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα επιτόκιο όπως αυτό θα προκύπτει βάσει της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος κατά την πιστωτική πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος, με ανώτατο το περιθώριο επιτοκίου που το Πιστωτικό Ίδρυμα έχει δηλώσει και που κατά κανόνα εφαρμόζει σε εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια. Η μονομερής αλλαγή της ανώτατης τιμής περιθωρίου επιτοκίου προς τα πάνω δεν είναι επιτρεπτή.

από το θα εφαρμόζεται το προσφερόμενο από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα επιτόκιο όπως αυτό θα προκύπτει βάσει της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος κατά την πιστωτική πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος, με ανώτατο το περιθώριο επιτοκίου που το Πιστωτικό Ίδρυμα έχει δηλώσει και που κατά κανόνα εφαρμόζει σε εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια. Η μονομερής αλλαγή της ανώτατης τιμής περιθωρίου επιτοκίου προς τα πάνω δεν είναι επιτρεπτή. Αν ο δικαιούχος είναι i) τρίτεκνος ή πολύτεκνος ή ii) καταστεί τρίτεκνος ή πολύτεκνος μετά από τη σύναψη του δανείου, ή iii) έχει δύο τέκνα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποκτήσει την κύρια κατοικία του στους Δήμους Ορεστιάδας ή Σουφλίου ή Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, το ποσό των τόκων για το μέρος που παρέχεται από την Τράπεζα, θα επιδοτείται κατά 50%.

Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75.

Ποιο είναι το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης;

Το ανώτατο ποσό δανείου που χορηγείται είναι 190.000 ευρώ .

που χορηγείται είναι . Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς. Το τυχόν υπολειπόμενο τίμημα θα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν η αξία του ακινήτου είναι 200.000 ευρώ, το μέγιστο ποσό δανείου θα είναι 180.000 ευρώ (90% της αξίας).

Ο δανειολήπτης τότε θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 20.000 ευρώ από δικούς του πόρους.

Το ποσό της χρηματοδότησης εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του τελικού αποδέκτη, όπως αυτή αξιολογείται από την Τράπεζα, καθώς και από την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, κατόπιν του τεχνικού ελέγχου της Τράπεζας.

Τι διάρκεια δύναται να έχει το δάνειο;

Η διάρκεια του δανείου στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» δύναται να είναι από:

3 έτη (ελάχιστη διάρκεια), έως

(ελάχιστη διάρκεια), έως 30 έτη (μέγιστη διάρκεια).

Υπάρχει περίοδος χάριτος;

Όχι, δεν προβλέπεται περίοδος χάριτος.

Προσφέρονται εξασφαλίσεις για την παροχή χρηματοδότησης;

Η βασική εξασφάλιση που λαμβάνεται για την παροχή χρηματοδότησης είναι η εμπράγματη εξασφάλιση του υπό αγορά ακινήτου.

Για τη χορήγηση των δανείων δεν επιτρέπεται η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου.

Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης;

Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Προγράμματος;

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

Φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, το εικοστό πέμπτο (25) έτος ηλικίας κατ’ ελάχιστο και το πεντηκοστό (50) έτος ηλικίας κατά μέγιστο ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) συμπληρώνει κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, το εικοστό πέμπτο (25) έτος ηλικίας κατ’ ελάχιστο και το πεντηκοστό (50) έτος ηλικίας κατά μέγιστο, [βλ και ερώτηση 16], εφόσον, δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι δικαιούχοι του Προγράμματος;

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και περιλαμβάνουν τόσο κατώτατα όσο και ανώτατα όρια εισοδήματος.

Άγαμος: 25.000 από 20.000 ευρώ

Έγγαμοι: 35.000 από 28.000 ευρώ

Για κάθε παιδί: 5.000 από 4.000 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες: 39.000 από 31.000 ευρώ

Για το κατώτατο εισόδημα προσμετρώνται τυχόν συντάξεις/ προνοιακά επιδόματα εξαρτώμενων τέκνων.

προσμετρώνται τυχόν συντάξεις/ προνοιακά επιδόματα εξαρτώμενων τέκνων. Στο ανώτατο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος κατά τον ν.4172/2013

Αν δυο σύζυγοι ή μέρη σύμφωνου συμβίωσης κάνουν χωριστές αιτήσεις λαμβάνεται υπόψιν το ατομικό τους εισόδημα;

Σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα υπολογισμού των εισοδηματικών κριτηρίων;

Μπορεί να είναι είτε το τελευταίο φορολογικό έτος, είτε ο μέσος όρος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών.

Τελευταίο φορολογικό έτος:

Ορίζεται ως το αμέσως προηγούμενο του έτους υποβολής αίτησης έτος, εφόσον η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει εκκινήσει.

Μέσος όρος τριών τελευταίων φορολογικών ετών:

Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους υπερβαίνει το ανώτατο εισοδηματικό όριο της κατηγορίας που υπάγεται ο αιτών.

Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα των τριών τελευταίων φορολογικών ετών.

Αν χρειάζεται να υπολογιστεί ο μέσος όρος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών και τα τελευταία τρία έτη έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, βάσει ποιας κατάστασης υπολογίζεται ο μέσος όρος;

Όταν χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών, η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι ισχύει και για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των ακινήτων που γίνονται αποδεκτά από το Πρόγραμμα για χρηματοδότηση;

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη δανειοδότηση για ακίνητο που

αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αιτούντα/τους αιτούντες

είναι κατάλληλο και διαθέσιμο προς ιδιοκατοίκηση [ όχι ημιτελές ακίνητο, όχι μισθωμένα κατά το χρόνο αγοράς από τον αιτούντα/ αιτουντες ]

αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία.

Υφίσταται νόμιμα

Διαθέτει Ηλεκτρονική ταυτότητα Κτιρίου

η έκτασή του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) – στην παραπάνω επιφάνεια δεν προσμετρώνται τα παραρτήματα – παρακολουθήματα που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο

Το ακίνητο να έχει παλαιότητα μέχρι 31/12/2007. [ βλ. και ερώτηση 14]

Η αξία του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ

Τι σημαίνει παλαιότητα μέχρι 31/12/2007;

Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της. Δηλαδή η οικοδομική άδεια ή το τελευταίο έτος αναθεώρησης της αδείας πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως 31/12/2005. Στην περίπτωση που πιστοποιημένα δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης, στο πεδίο παλαιότητας, με απώτατη ημερομηνία την 31/12/2007. Εάν στο τελευταίο αυτό πεδίο υπάρχουν περισσότερες ημερομηνίες, πρέπει η παλαιότητα έως 31/12/2007 να αφορά τουλάχιστον το 50% των κύριων χώρων.

Υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις στις σχέσεις αγοραστή-πωλητή ενός ακινήτου;

Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας Α΄ ή Β΄ βαθμού του πωλητή.

Επίσης, δεν μπορεί να γίνει από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον πωλητή.

Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δεν γίνεται από συγγενή εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας Α’ ή Β’ βαθμού του πωλητή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν, υποβάλλεται σχετικό σύμφωνο συμβίωσης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αμφότερων πωλητή και αγοραστή και των συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης, τόσο της πατρικής όσο και της μητρικής τους οικογένειας, ανεξάρτητα εάν η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο. Στην περίπτωση που η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών καθίσταται αδύνατη, γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αγοραστή και του πωλητή με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται μεταξύ τους σχέση συγγενείας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, Α’ ή Β’ βαθμού, ή προσώπου που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον/τους αγοραστή/ές ή τον/τους πωλητές αντίστοιχα.

Σε ποια ηλικία πρέπει να είμαι για να συμμετέχω στο Πρόγραμμα;

Φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, το εικοστό πέμπτο (25) έτος ηλικίας κατ’ ελάχιστο και το πεντηκοστό (50) έτος ηλικίας κατά μέγιστο ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) συμπληρώνει κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης, το εικοστό πέμπτο (25) έτος ηλικίας κατ’ ελάχιστο και το πεντηκοστό (50) έτος ηλικίας κατά μέγιστο.

Για παράδειγμα, ενδιαφερόμενος γεννημένος από την 1/1/1975 έως 31/12/1975 μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης εντός του έτους 2025.

Για την επιβεβαίωση της ηλικίας του δικαιούχου είναι αποδεκτή από το πρόγραμμα άλλου είδους ταυτότητα εκτός από αστυνομική π.χ. ομογενούς, αλλοδαπού, διαβατήριο κλπ. Αντίστοιχα είναι αποδεκτό πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας π.χ. Κύπρος;

Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Πως αποδεικνύεται ότι δεν έχω ακίνητα κατάλληλα για κατοικία;

Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη, ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία του, ο αιτών υποβάλλει είτε υπεύθυνη δήλωση από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) ότι δεν υποβάλει Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), ήτοι δεν διαθέτει ακίνητο, είτε την εκτύπωση διαμορφωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης τελευταίου έτους, όπως προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο

Το κυοφορούμενο τέκνο λογίζεται ως μέλος της οικογένειας;

Λογίζεται ως μέλος της οικογένειας, στο σημείο αξιολόγησης εάν το υφιστάμενο ακίνητο κατοικίας καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Η κυοφορία αποδεικνύεται με ιατρική βεβαίωση.

Είναι επιλέξιμο ακίνητο το οποίο φέρει βάρος από προηγούμενο δάνειο;

Στην περίπτωση ακινήτου με βάρος (προηγούμενο δάνειο), αυτό δύναται να γίνει αποδεκτό προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, τηρουμένης της συνήθους διαδικασίας των τραπεζών, ήτοι με απευθείας εξόφληση του προηγούμενου δανείου και βεβαίωση από την Τράπεζα που είχε χορηγήσει το δάνειο ότι συναινεί στην άρση του βάρους και δεν έχει έτερη απαίτηση. Το δάνειο του Προγράμματος δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου.

Τι ισχύει με τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους που εντάσσονται στο Πρόγραμμα;

Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι απολαμβάνουν ειδικής μεταχείρισης στο πρόγραμμα, μέσω επιδότησης επιτοκίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.11 του άρθρου 4, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου κατά 50% για το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείται από το Πιστωτικό Ίδρυμα. Η επιδότηση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Αν ο Τελικός Αποδέκτης είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η επιδότηση ισχύει από την αρχή του δανείου.

Αν η ιδιότητα του τρίτεκνου ή πολύτεκνου αποκτηθεί μετά τη σύναψη του δανείου, η επιδότηση επιτοκίου ξεκινά μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Πιστωτικό Ίδρυμα και αφορά την υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.

Επίσης, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι έχουν υψηλότερα όρια εισοδήματος για την επιλεξιμότητά τους στο πρόγραμμα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες δικαιούχων (+ €4.000 * αριθμός τέκνων).

Υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη για τους ΑμεΑ;

Για τον υπολογισμό του κατώτατου εισοδηματικού ορίου των €10.000 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων -πραγματικών ή τεκμαρτών- ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης και του κωδικού εγγραφής τους στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, πλέον των εισοδημάτων, που αφορούν αποκλειστικά σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων των αιτούντων.

Επίσης, για το κριτήριο της μη ύπαρξης ακινήτου, κατάλληλου για κατοικία των αιτούντων, το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας των κύριων χώρων κατοικιών, δικαιούχου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, είναι μικρότερο των 70 τ.μ, (αντί 50τμ) προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για το σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης, 25 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα (συμπεριλαμβανομένων και κυοφορούμενων τέκνων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης).

Υπάρχει κάποια ειδική πρόβλεψη για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου;

Κατ’ εξαίρεση, επιδότηση επιτοκίου δικαιούνται και όσοι έχουν δύο τέκνα και αποκτούν την πρώτη κατοικία τους στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου ή Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Δηλαδή, δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου κατά 50% για το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Με ποιο τρόπο υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη δανείου στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης απευθείας σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 15/1/2025 (ανακοινώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες της ΕΥΣΤΑ (https://greece20.gov.gr/), των συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της ΕΑΤ (https://hdb.gr/)

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος;

Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ημερομηνία έκδοσης έως ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης. Κατά περίπτωση και ανάλογα την κατηγορία στην οποία υπάγεται: συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης/αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου και πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων/ ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης/ αντίγραφο δικαστικής απόφασης κηρύξεως αφάνειας και πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων/ αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας του τέκνου και πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων.

Ε1 ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα/Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. τελευταίου φορολογικού έτους / τριετίας και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δυο, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εξ αυτών. Σε περίπτωση εξαρτώμενων τέκνων δικαιούχων, τα οποία λαμβάνουν συντάξεις και προνοιακά επιδόματα που έχουν προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου εισοδήματος προσκομίζονται τα παραπάνω των εξαρτώμενων τέκνων, + εκκαθαριστικό του προνοιακού επιδόματος από ΟΠΕΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr ότι δεν υπάρχουν Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης. Εάν υπάρχουν ακίνητα, Ε9 και κατά περίπτωση περαιτέρω εξειδικεύσεις όπως: πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ, βεβαίωση κυοφορίας

Βεβαίωση επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, (βλ. ερώτηση 26)

Υπεύθυνη Δήλωση μεσω gov.gr, με την οποία δηλώνει ότι:

«i) έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος,

ii) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά γνήσια,

iii) η δαπάνη για την αγορά της πρώτης κατοικίας του δεν έχει τύχει, ούτε θα τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό του ΤΑΑ ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

iv) εξουσιοδοτεί το Πιστωτικό Ίδρυμα, τις αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές Αρχές, την ΕΥΣΤΑ, τους Ορκωτούς Ελεγκτές στους οποίους η ΕΥΣΤΑ αναθέτει την επιβεβαίωση της ικανοποιητικής επίτευξης των οροσήμων και στόχων της υπ΄ αριθ. 16400 δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) στην οποία το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αφορά, την ΕΑΤ και οποιαδήποτε Αρχή, Όργανο ή Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου που έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τη χρήση των κεφαλαίων που αντλεί το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή των κανόνων ΤΑΑ για τη χρηματοδότηση των δανείων του Προγράμματος, για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται στην αίτηση με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα και τη δανειοδότησή του, εάν αυτή τελικώς εγκριθεί.

Η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υπαγωγή των αιτήσεων και την σύναψη δανειακών συμβάσεων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των τελικών αποδεκτών), για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και για το σκοπό της διενέργειες ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.»

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αναφέρονται ως ελάχιστα, καθώς κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν και περαιτέρω δικαιολογητικά από το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

Τι είναι η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας;

Η Βεβαίωση επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα θα εκδίδεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr και θα προσκομίζεται στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η οικεία βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν υποκαθιστά τον έλεγχο επιλεξιμότητας, στον οποίο το Πιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να προβαίνει σε κάθε περίπτωση.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει στις 15/1/2025 (ανακοινώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες της ΕΥΣΤΑ (https://greece20.gov.gr/), των συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της ΕΑΤ (https://hdb.gr/).

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την επιλεξιμότητα του ακινήτου;

Σε συνεργασία πάντοτε με τις υποδείξεις του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος, τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν μετά την έκδοση των όρων προέγκρισης, αφορούν το επιλέξιμο ακίνητο (συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (Η.Τ.Κ.) που αφορά σε κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία της αίτησης (για πχ διαμέρισμα, αποθήκη, θέση στάθμευσης κ.τ.λ.).και την μη ύπαρξη σχέσης συγγένειας με τον αγοραστή

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων;

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής τους.

Μπορεί να υπάρξει εναλλακτική επιλογή Πιστωτικού Ιδρύματος;

Μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και δεν λάβει απάντηση εντός 30 ημερών ή λάβει απορριπτική απάντηση, μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε άλλο Πιστωτικό ίδρυμα ..

Τι γίνεται αν το ακίνητο που επιλέγει ο αιτών έχει υπαχθεί σε άλλη αίτηση;

Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει ήδη περιληφθεί σε εγκεκριμένη υπαγωγή άλλου δικαιούχου, ο αιτών εφόσον επιθυμεί, μπορεί να αναζητήσει άλλο ακίνητο, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα για αυτό.

Υπάρχει χρονική δέσμευση από το Πιστωτικό Ίδρυμα να ενημερώσει τον αιτούντα για το αποτέλεσμα αξιολόγησης της αίτησης;

Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη χρονική δέσμευση για το Πιστωτικό Ίδρυμα να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης. Το Πιστωτικό Ίδρυμα έχει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση ή μη της προέγκρισης του δανείου και των όρων χορήγησής του.

Για τι διάστημα ισχύει η οικονομική προέγκριση που έλαβε ο ενδιαφερόμενος και τι οφείλει να κάνει στη συνέχεια για την ολοκλήρωση του αιτήματος;

Η προέγκριση ισχύει για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Ενέργειες του ενδιαφερόμενου εντός της διάρκειας ισχύος της προέγκρισης :

α) Γνωστοποίηση στο πιστωτικό ίδρυμα:

Ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το πιστωτικό ίδρυμα για το αιτούμενο ποσό δανείου, βάσει του ακινήτου που προτίθεται να αγοράσει και του συμφωνημένου τιμήματος αγοράς του και να προσκομίσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτηρίου (ΗΤΚ) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, ώστε στη συνέχεια το ΠΙ να αιτηθεί στην ΕΑΤ την υπαγωγή της αίτησης στο πρόγραμμα.

β) Προσκόμιση δικαιολογητικών:

Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των περ. θ΄ έως και ια΄ της παρ. 1, του άρθρου 5 της σχετικής ΚΥΑ.

Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσει οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά ζητήσει το πιστωτικό ίδρυμα για τον απαραίτητο έλεγχο.

Επόμενα βήματα μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών:

Το πιστωτικό ίδρυμα έχει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών για να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του αποκτώμενου ακινήτου.

Εφόσον τα κριτήρια πληρούνται, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία στην ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) για την έγκριση της υπαγωγής.

Εφόσον το Πιστωτικό Ίδρυμα λάβει θετική απάντηση στο αίτημα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου, τι οφείλει να κάνει και τι χρονικοί περιορισμοί τίθενται από το πρόγραμμα;

Μετά την έγκριση υπαγωγής από την ΕΑΤ, το Πιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει τον δικαιούχο και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες εντός καθορισμένων χρονικών πλαισίων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ενημέρωση του δικαιούχου:

Το Πιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει τον δικαιούχο για την υπαγωγή της αίτησής του στο Πρόγραμμα.

Διενέργεια ελέγχων:

Ο δικαιούχος πρέπει να δώσει εντολή για τη διενέργεια νομικού και τεχνικού ελέγχου του αποκτώμενου ακινήτου.

Το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. Εάν από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δανείου, ενημερώνεται ο δικαιούχος να προβεί στη σύναψη του οριστικού συμβολαίου αγοράς του ακινήτου. Κατόπιν της σύναψης του οριστικού συμβολαίου αγοράς, το Πιστωτικό Ίδρυμα συνάπτει τη Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος επιβαρύνονται με τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του αποκτηθέντος ακινήτου (ενδεικτικά: δαπάνη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, τέλος για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, έξοδα για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών, την περίληψη της δικαστικής απόφασης και την έκδοση των πιστοποιητικών, έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημείωσης, εφόσον λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, έξοδα άρσης προσημείωσης).

Χρονικοί περιορισμοί:

α) Διάρκεια ισχύος της έγκρισης υπαγωγής:

Η έγκριση υπαγωγής ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

β) Ενέργειες εντός της προθεσμίας:

Εντός των 90 ημερών πρέπει να έχει συναφθεί το οριστικό συμβόλαιο αγοράς και η Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.

γ) Δυνατότητα παράτασης:

Σε περίπτωση που έχει υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο αγοράς αλλά όχι η Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη, η υπαγωγή παρατείνεται για τριάντα (30) ακόμη ημέρες. Απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της ΕΑΤ από το Πιστωτικό Ίδρυμα, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η εγκεκριμένη υπαγωγή στο Πρόγραμμα παύει να ισχύει και ο προϋπολογισμός του Προγράμματος που βάσει αυτής είχε δεσμευτεί, αποδεσμεύεται. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να υποβάλει εκ νέου αίτημα, αυτό οδηγεί σε νέα υπαγωγή, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στον προϋπολογισμό του Προγράμματος.

Σε αντίθετη περίπτωση (όπου έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος), η αίτηση μεταφέρεται σε λίστα και υπάγεται στο Πρόγραμμα, κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας, κατόπιν αποδέσμευσης κεφαλαίων από παύση ισχύος άλλων εγκεκριμένων υπαγωγών.

Μπορεί ο ωφελούμενος να εκμισθώσει το ακίνητο που απέκτησε από το πρόγραμμα;

Κατά κανόνα, απαγορεύεται η εκμίσθωση του ακινήτου που αποκτήθηκε μέσω του Προγράμματος για τα πρώτα επτά (7) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη. Η παραβίαση αυτού του κανόνα μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Μπορεί να δικαιολογηθεί η εκμίσθωση πριν την παρέλευση της επταετίας, εφόσον ο Τελικός Αποδέκτης αποδείξει επαρκώς, σε περίπτωση ελέγχου, τις αντικειμενικές περιστάσεις που κατέστησαν αδύνατη τη χρήση του αποκτηθέντος ακινήτου ως κύριας κατοικίας του.

Παραδείγματα αποδεκτών περιστάσεων:

Εύρεση εργασίας σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από εκείνη όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Υπηρεσιακή μεταβολή σε τόπο διαφορετικής περιφερειακής ενότητας.

Μόνιμη μετακίνηση στο εξωτερικό.

Πού μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα, ερωτήματα σχετικά με αυτό;

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων για το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, εκτός από τα Τραπεζικά καταστήματα εξυπηρέτησής τους, υπάρχουν οι εξής τρόποι επικοινωνίας:

E-mail: [email protected] και

Tηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 211-1058652