Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις στα ράφια

Στα τυριά καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις σε ποσοστό έως 35%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την μείωση των τιμών σε 2.180 προϊόντα.

Την ίδια στιγμή σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ στα προϊόντα που μειώνονται οι τιμές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα η μείωση των τιμών κυμαίνεται από 2% έως 35% με την μεσοσταθμική πτώση να φτάνει στο 8%, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό δημοσίευμα του enikonomia.gr.

Αναλυτικότερα οι μειώσεις σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμα είναι οι εξής:

Ιδιωτική ετικέτα: 1.356 κωδικοί (62%)

Επώνυμα: 824 κωδικοί (38%)

Σύνολο: 2.180 κωδικοί

Ποσοστά μειώσεων

5-10%: 1.050 κωδικοί

10%-20%: 390 κωδικοί

20-30: 120 κωδικοί

Κατηγορίες προϊόντων

Αλάτι: 10 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 6 κωδικοί: 5%

Επώνυμα -4 κωδικοί: 5%-8%

Αλεύρι: 17 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 10 κωδικοί: 5%-6%

Επώνυμα -7 κωδικοί: 5%-12%

Αλλαντικά: 62 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 41 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα -21 κωδικοί: 2% -30%

Απορρυπαντικά-καθαριστικά – 168 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 120 κωδικοί: 4%-11%

Επώνυμα – 48 κωδικοί: 3% -30%

Γαλακτοκομικά – 23 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 4 κωδικοί: 5%-8%

Επώνυμα – 19 κωδικοί: 5% -13%

Γιαούρτια- 30 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 7 κωδικοί: 4%-6%

Επώνυμα – 23 κωδικοί: 3% -13%

Γλυκά-σοκολάτες – 158 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 90 κωδικοί: 5%-12%

Επώνυμα – 68 κωδικοί: 5% -17%

Διάφορα τρόφιμα: 226 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 162 κωδικοί: 5%-14%

Επώνυμα – 64 κωδικοί: 3% -12%

Είδη νοικοκυριού: 591

Ιδιωτική ετικέτα – 496 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα – 95 κωδικοί: 3% -10%

Είδη πρωϊνού-δημητριακά: 56 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 37 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα – 19 κωδικοί: 3% -20%

Έλαια-λίπη: 11 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 6 κωδικοί: 5%

Επώνυμα – 5 κωδικοί: 5% -16%

Ζυμαρικά: 38 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 13 κωδικοί: 5%

Επώνυμα – 19 κωδικοί: 3% -13%

Κατεψυγμένα τρόφιμα: 89 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 46 κωδικοί: 5%-20%

Επώνυμα – 43 κωδικοί: 3% -8%

Καφές: 8 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα -6 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 2 κωδικοί: 5%-8%

Νωπό κρέας: 3 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 1 κωδικός: 7%

Επώνυμα – 2 κωδικοί: 5% -7%

Όσπρια: 16 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 13 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 3 κωδικοί: 3%

Πάνες μωρών: 14 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 5 κωδικοί: 5%

Επώνυμα – 10 κωδικοί: 3% -5%

Προϊόντα άρτου: 57 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 27 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 30 κωδικοί: 5% -20%

Ρύζι: 12 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 11 κωδικοί: 5%-10%

Επώνυμα – 1 κωδικός: 13%

Τυριά: 34 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 10 κωδικοί: 5%-23%

Επώνυμα – 24 κωδικοί: 3% -35%

Χαρτικά: 24 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 24 κωδικοί: 5%-8%

Επώνυμα – 0 κωδικοί

Χυμοί: 35 κωδικοί

Ιδιωτική ετικέτα – 7 κωδικοί: 5%-7%

Επώνυμα – 28 κωδικοί: 3% -10%