Σαφάρι ελέγχων από την ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο των «Ράμπο»

Από “κόσκινο” θα περάσουν τους επόμενους μήνες οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ τις εκκρεμείς υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, τις επιστροφές φόρων, τις υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, τις υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από το ελληνικό FBI, τους ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, τις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις γονικές παροχές, τις δωρεές αλλά και τις κληρονομιές.

Μάλιστα η απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζει τα κριτήρια των 72.800 φορολογικών ελέγχων που θα γίνουν φέτος με «πυξίδα» τους αλγόριθμους και το point system. Για να ελεγχθούν όλες αυτές οι υποθέσεις θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι περιπτώσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ρίσκου.

Οι ελεγκτές της νέας μονάδας «ΔΕΟΣ» θα επωμισθούν το μεγαλύτερο βάρος της δράσης καθώς θα αξιοποιήσουν όλα τα νέα ψηφιακά εργαλεία, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP), το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ή χωρίς φυσική παρουσία εάν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να εντοπισθούν τα κρυφά εισοδήματα.

Οι οδηγίες Πιτσιλή

Σύμφωνα με τις οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, από τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν συνολικά, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθεί θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, θα ελεγχθούν άμεσα οι υποθέσεις που σχετίζονται με:

τις επιστροφές φόρων.

την επιστροφή ΦΠΑ και τους δικαιούχους νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος.

εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

με εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των ΥΕΔΔΕ.

πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

Επιπλέον στο μικροσκόπιο των ελεγκτών θα βρεθούν και οι υποθέσεις που αφορούν:

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τραμπ: Ανοίγει τα απόρρητα αρχεία για εξωγήινους και UFO – «Κάρφωσε» τον Ομπάμα για αποκάλυψη «διαβαθμισμένων πληροφοριών» Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν τουλάχιστον 10 φάκελοι από ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις γυναικών μετά τη διπλή δολοφονία στη Μενεμένη Αρκαλοχώρι: «Ατζαμής» διαρρήκτης… έσπασε κατά λάθος τζαμαρία καταστήματος – Τρόμαξε από τον συναγερμό και του έπεσαν τα κλοπιμαία Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα από την Ύδρα – Δεν έκανε δηλώσεις

Στη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, επιβολή προστίμων και ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

τις υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

τους ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.

τη συμμόρφωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

τα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων ακι τις υποθέσεις ελέγχων επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

Ακίνητα

Ακόμη θα ελεγχθούν: