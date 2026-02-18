Ρύθμιση για δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέες πληροφορίες για την πλατφόρμα

«Κλείδωσε» η ημερομηνία για το άνοιγμα της πλατφόρμας αναφορικά με την ένταξη των πολιτών στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση μιλώντας στο enikonomia.gr, η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο θα ανοίξει καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο, Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου του 2026.

Η εν λόγω ρύθμιση θα φιλοξενηθεί στo gov.gr και ο ενδιαφερόμενος που θα θελήσει να ενταχθεί σε αυτή, θα πρέπει να κλικάρει στο κεφάλαιο «διαχείριση βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο », θα συνδεθεί αυτόματα και μετά θα υποχρεούται να βάλει τους κωδικούς του taxisnet, συμπληρώνει η κ. Αλαμπάση.

Και συνεχίζει λέγοντας πως με την έναρξη της πλατφόρμας, θα βγει αύριο, Πέμπτη και ένα αρχείο συχνών ερωτήσεων για το ελβετικό φράγκο: μέσω του οποίου θα δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης των δανείων αυτών, το περιεχόμενο του νόμου, το τι μπορεί να κάνει ένας δανειολήπτης κλπ.

Αυτό το αρχείο θα βγει συντεταγμένα με το σχετικό δελτίο Τύπου του αρμόδιου υπουργείου, υπογραμμίζει η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο enikonomia.gr και προσθέτει πως ο δανειολήπτης θα μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 213.212.5730 προκειμένου να ενημερωθεί περαιτέρω για το ελβετικό φράγκο καθώς το προσωπικό που απαντάει σε ερωτήσεις για το νόμισμα αυτό έχει ειδική επιμόρφωση.

Η ρύθμιση

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, μέσω της ρύθμισης αυτής, ο πολίτης θα μετατρέπει το δάνειο του από ελβετικό φράγκο σε ευρώ και θα μπορεί να πετύχει ένα έμμεσο κούρεμα της τάξεως από 15% έως και 50% ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η αρραβωνιαστικιά του απείλησε ότι θα ακύρωνε τον γάμο τους αν δεν βοηθούσε οικονομικά την πρώην σύζυγό του – «Την χώρισα» Αμερικανός τουρίστας ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου – Ζήτησε από την πρώην σύντροφό του να τον δεχτεί πίσω υπό την απειλή μαχαιριού Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα από τους ισχυρούς ανέμους – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική Κωνσταντοπούλου: «Παρακράτος Γεωργιάδη στην Επιθεώρηση Εργασίας – Δεν παίρνω πίσω τον χαρακτηρισμό «ελεεινό υποκείμενο»

Α. Πρώτη κατηγορία: Θα υπάρξει κούρεμα 50% στη μετατροπή της οφειλής με ισοτιμία και το νέο επιτόκιο θα είναι σταθερό στο 2,30%.

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι έχουν:

ετήσιο εισόδημα από 7 . 500 ευρώ έως και 22.000 ευρώ

500 ευρώ έως και 22.000 ευρώ ακίνητη περιουσία αξίας από 125.000 ευρώ έως και 185.000 ευρώ

καταθέσεις από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ

Σημειώνεται πως στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι δανειολήπτες που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Β. Δεύτερη κατηγορία: Με έκπτωση 30% θα γίνεται η μετατροπή της οφειλής με ισοτιμία και το νέο επιτόκιο θα διαμορφώνεται σταθερά στο 2,50%

Η κατηγορία αυτή αφορά τους δανειολήπτες που έχουν:

ετήσιο εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ.

ακίνητη περιουσία αξίας 156.350 ευρώ-216.250 ευρώ

καταθέσεις από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ.

Γ. Τρίτη κατηγορία: Θα υπάρξει κούρεμα 20% στη μετατροπή της οφειλής με ισοτιμία και το νέο επιτόκιο θα είναι σταθερό στο 2,70%.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όσους έχουν:

ετήσιο εισόδημα από 11.250 ευρώ έως και 25.250 ευρώ

ακίνητη περιουσία αξίας από 187.500 ευρώ έως και 247.500 ευρώ

καταθέσεις από 11.250 ευρώ έως και 25.250 ευρώ

Δ. Τέταρτη κατηγορία: Με έκπτωση 15% θα γίνεται η μετατροπή της οφειλής με ισοτιμία και το νέο επιτόκιο θα ανέρχεται σταθερά στο 2,90%

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δανειολήπτες που έχουν υψηλότερα ετήσια εισοδήματα από τις άλλες τρεις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.