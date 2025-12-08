Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το 2026: Περισσότερες από 73.000 θα λειτουργήσουν φέτος για πρώτη φορά – Δύο στις τρεις είναι μικρές και πολύ μικρές

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε και φέτος η έναρξη νέων επιχειρήσεων, οι οποίες όμως στην πλειονότητά τους είναι μικρές και πολύ μικρές, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας στους ιδιοκτήτες και ίσως σε κάποια μέλη των οικογενειών τους. Αναλυτικότερα ρεκόρ όλων των εποχών καταγράφεται στις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Έως σήμερα έχουν λειτουργήσει για πρώτη φορά περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% και όπως όλα δείχνουν οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων θα ξεπεράσουν τις 73.000 τη φετινή χρονιά, δηλαδή πάνω από 6.000 περισσότερες σε σχέση με πέρυσι. Καθημερινά δηλαδή ανοίγουν 197 επιχειρήσεις, την ημέρα. Οι φετινές επιδόσεις κρίνονται από παράγοντες της αγοράς ιδιαίτερα εξαιρετικές, καθώς την τελευταία πενταετία το ένα ρεκόρ διαδέχεται το άλλο.

Ειδικότερα, το 2020 λειτούργησαν 42.764, το 2021, 47.269, το 2022 περίπου 52.350, το 2023 59.769, πέρυσι 66.729 και φέτος μέχρι στιγμής 70.000 δηλαδή 22.965 περισσότερες επιχειρήσεις από το 2020, σημειώνοντας την εκρηκτική άνοδο της τάξης του 63,6%. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ το οποίο σύμφωνα με ορισμένους εκπροσώπους των επιχειρήσεων ήταν αναμενόμενο μετά από μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου χιλιάδες επιχειρήσεις έβαζαν λουκέτο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους σχεδόν τους κλάδους, από το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο μέχρι την μεταποίηση και την εστίαση έχουν καταγραφεί χιλιάδες νέες επιχειρήσεις, και την ίδια ώρα καταγράφονται πολύ περισσότερες ενάρξεις από πέρυσι σε επιστημονικές, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή επίδοση είναι η καλύτερη από το 2011 οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ.

Από τις επιχειρήσεις που ανοίγουν η πλειονότητα είναι ΙΚΕ και Ατομικές, δηλαδή μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα από τις 68.000 επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει οι 43.500 είναι ατομικές και ΙΚΕ, δηλαδή 2 στις 3 επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Εστίαση και καταλύματα

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως έχουν τα στοιχεία με τους κλάδους που ανήκουν οι νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά. Στην κορυφή της λίστας με 12.250 νέες επιχειρήσεις, είναι αυτές που ανήκουν στις κατηγορίες του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, με τις περισσότερες να αφορούν μίνι μάρκετ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ και γενικότερα καταστήματα πώλησης τροφίμων.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο καθώς τα μίνι μάρκετ αποτελούν επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, δηλαδή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ιδρύονται για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ίσως για κάποια μέλη της οικογένειάς του. Στην δεύτερη θέση και με μικρή διαφορά βρίσκονται η εστίαση και τα καταλύματα με 9.100 επιχειρήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για καφετέριες και εστιατόρια που ανοίγουν σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, αρκετές είναι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, στην «βαριά» βιομηχανία της χώρας, δημιουργώντας καταλύματα.

Ποιες έκλεισαν

Στον αντίποδα μέχρι στιγμής έχουν κλείσει 24.144 επιχειρήσεις έναντι 27.737 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 13%. Και σε ότι αγορά τα κλεισίματα τα περισσότερα και συγκεκριμένα τα 13.000 αφορούν ατομικές και ΙΚΕ. Και στα κλεισίματα, 6.100 ανήκουν στον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου και 3.900 στον κλάδο εστίαση και καταλυμάτων.