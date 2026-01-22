Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες. Την ίδια στιγμή «ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης στις «Ημέρες Καριέρας» την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Περιστέρι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γυναίκες με παιδιά, νέες μητέρες, αλλά και σε γυναίκες που έχουν παιδιά έως και 15 ετών.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη να είναι άνεργη και εγγεγραμμένη στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Ψηφιακή διαδικασία:

Υποβολή αίτησης μέσω του gov.gr από την ενδιαφερόμενη

Αξιοποίηση του μητρώου ανέργων από τη ΔΥΠΑ και «ταίριασμα» μεταξύ επιχείρησης και υποψήφιας εργαζόμενης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Διάρκεια:

12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών.

Ποσό επιχορήγησης:

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 10.550,40 ευρώ ετησίως και έως 13.188 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος ) για άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες.

(δηλ. με ) για άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη είναι μακροχρόνια άνεργη ή/και μητέρα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου έως 15 ετών , ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 12.057,60 ευρώ ετησίως και έως 15.072 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος) .

, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με . Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 8.160 ευρώ ετησίως σε περίπτωση 12 μηνης απασχόλησης και έως 10.200 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Ημέρες Καριέρας

Δυναμική συμμετοχή επιχειρήσεων και αυξημένο ενδιαφέρον για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανταπόκριση επιχειρήσεων και υποψηφίων εργαζομένων στην επετειακή 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι ο θεσμός έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τους ανθρώπους της.

Η διήμερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ήδη, περισσότερες από 300 επιχειρήσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων υψηλής, μεσαίας και βασικής εξειδίκευσης. Η μεγάλη συμμετοχή διαμορφώνει ένα περιβάλλον πραγματικών ευκαιριών, άμεσης επαφής και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ συνιστάται η προεγγραφή μέσω της πλατφόρμας:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-athina-ianuarios-2026

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως η βιομηχανία, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η εστίαση και η ψηφιακή οικονομία.

Αντίστοιχα, οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, από τεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα έως διοικητικές, εμπορικές, υγειονομικές και ψηφιακές ειδικότητες.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους δίκτυο.