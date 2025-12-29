Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Αναλυτικά παραδείγματα ανά κατηγορία

Aυξήσεις στις αποδοχές έρχονται από την Πρωτοχρονιά για τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας και των αφορολόγητων ορίων που θα ισχύσουν. Πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να δουν αύξηση του εισοδήματός τους λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται από 22% σε 20% για εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ, από 28% σε 26% για εισοδήματα 20.000- 30.000 ευρώ και από 36% σε 34% για εισοδήματα 30.000-40.000 ευρώ. Παράλληλα, εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ, ενώ διατηρείται στο 44% μόνο για τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Οι μισθωτοί με ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τη μειωμένη παρακράτηση φόρου, με πιο κερδισμένους τους φορολογουμένους με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών.

Όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση, ενώ το όφελος είναι ακόμη περισσότερο για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα. Οι μειώσεις φόρου ξεκινούν από τα 10 ευρώ και φτάνουν έως και τα 4.800 ευρώ τον χρόνο ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία, ενώ οι αυξήσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών κυμαίνονται από 7,14 ευρώ έως 233,33 ευρώ.

Πώς διαμορφώνονται

Οι αυξήσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές για τους μισθωτούς διαμορφώνονται ως εξής:

Εισόδημα 15.000 ευρώ: για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 7,14 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 8,33 ευρώ. Με ένα παιδί 14,29 ευρώ και 16,67 ευρώ αντίστοιχα, για δύο παιδιά 21,43 ευρώ και 15 ευρώ και για τρία παιδιά 46,43 ευρώ και 54,17 ευρώ.

για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 7,14 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 8,33 ευρώ. Με ένα παιδί 14,29 ευρώ και 16,67 ευρώ αντίστοιχα, για δύο παιδιά 21,43 ευρώ και 15 ευρώ και για τρία παιδιά 46,43 ευρώ και 54,17 ευρώ. Εισόδημα 20.000 ευρώ : για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 21,43 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 25 ευρώ. Με ένα παιδί 42,86 ευρώ και 50 ευρώ, με δύο παιδιά 64,29 ευρώ και 75 ευρώ και για τρία παιδιά 121,43 ευρώ και 141,67 ευρώ αντίστοιχα.

: για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 21,43 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 25 ευρώ. Με ένα παιδί 42,86 ευρώ και 50 ευρώ, με δύο παιδιά 64,29 ευρώ και 75 ευρώ και για τρία παιδιά 121,43 ευρώ και 141,67 ευρώ αντίστοιχα. Εισόδημα 30.000 ευρώ: για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 28,57 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 33,33 ευρώ. Με ένα παιδί 57,14 ευρώ και 66,67 ευρώ αντίστοιχα, με δύο παιδιά 85,71 ευρώ και 100 ευρώ και με τρία παιδία 150 ευρώ και 175 ευρώ.

για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 28,57 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 33,33 ευρώ. Με ένα παιδί 57,14 ευρώ και 66,67 ευρώ αντίστοιχα, με δύο παιδιά 85,71 ευρώ και 100 ευρώ και με τρία παιδία 150 ευρώ και 175 ευρώ. Εισόδημα 35.000 ευρώ: χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 35,71 ευρώ και 41,67 ευρώ για δημόσιο υπάλληλο. Με ένα παιδί 64,29 ευρώ και 75 ευρώ, με δύο παιδιά 92,86 ευρώ και 108,33 ευρώ και με τρία παιδιά 105,14 ευρώ και 183,33 ευρώ αντίστοιχα.

χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 35,71 ευρώ και 41,67 ευρώ για δημόσιο υπάλληλο. Με ένα παιδί 64,29 ευρώ και 75 ευρώ, με δύο παιδιά 92,86 ευρώ και 108,33 ευρώ και με τρία παιδιά 105,14 ευρώ και 183,33 ευρώ αντίστοιχα. Εισόδημα 40.000 ευρώ : χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 42,86 ευρώ και 50 ευρώ για δημόσιο υπάλληλο. Για ιδιωτικό υπάλληλο με ένα παιδί 71,43 ευρώ και για δημόσιο 83,33 ευρώ, με δύο παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 100 ευρώ και για δημόσιο 116,67 ευρώ και με τρία παιδιά 164,29 ευρώ και 191,67 ευρώ.

: χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 42,86 ευρώ και 50 ευρώ για δημόσιο υπάλληλο. Για ιδιωτικό υπάλληλο με ένα παιδί 71,43 ευρώ και για δημόσιο 83,33 ευρώ, με δύο παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 100 ευρώ και για δημόσιο 116,67 ευρώ και με τρία παιδιά 164,29 ευρώ και 191,67 ευρώ. Εισόδημα 45.000 ευρώ : για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 60,71 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 70,83 ευρώ. Με ένα παιδί 82,29 ευρώ και 104,17 ευρώ, με δύο παιδιά 117,86 ευρώ και 137,50 ευρώ, και με τρία παιδιά 182,14 ευρώ και 212,50 ευρώ αντίστοιχα.

: για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 60,71 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 70,83 ευρώ. Με ένα παιδί 82,29 ευρώ και 104,17 ευρώ, με δύο παιδιά 117,86 ευρώ και 137,50 ευρώ, και με τρία παιδιά 182,14 ευρώ και 212,50 ευρώ αντίστοιχα. Εισόδημα 50.000 ευρώ: για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 78,57 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 91,67 ευρώ. Με ένα παιδί 107,14 ευρώ και 125 ευρώ, με δύο παιδιά 135,71 ευρώ και 158,33 ευρώ και με τρία παιδιά 200 ευρώ και 233,33 ευρώ αντίστοιχα.

Νέοι έως 30 ετών

Σημαντικά είναι τα οφέλη για τους νέους έως 30 ετών. Συγκεκριμένα, περίπου 70.000 νέοι έως 25 ετών και με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος, ενώ μέχρι σήμερα φορολογούνται με συντελεστές 9% και 22%.

Επιπλέον, για νέους άνω των 25 και μέχρι 30 ετών ο συντελεστής περιορίζεται σε 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ. Δεν θα φορολογούνται με 22% για το ποσό που υπερβαίνει τα 10.000 και έως τα 20.000 ευρώ, όπως ισχύει σήμερα. Νέος έως 25 ετών με εισόδημα 15.000 ευρώ, δηλαδή 980 ευρώ καθαρά τον μήνα, θα έχει όφελος 1.283 ευρώ τον χρόνο και οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές θα αυξηθούν κατά 91 ευρώ. Έτσι, τα 980 ευρώ θα γίνουν 1.071 ευρώ τον μήνα, καθαρά.

Νέος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή 1.251 ευρώ καθαρά τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.483 ευρώ τον χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με αύξηση 177 ευρώ τον μήνα. Ετσι οι καθαρές του αποδοχές από τα 1.250 ευρώ θα αυξηθούν στα 1.427 ευρώ. Νέος με 25.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα, θα έχει αύξηση 229 ευρώ. Συνεπώς, τα 1.500 ευρώ θα γίνουν 1.729 καθαρά.

Για νέους 26 έως 30 ετών με 15.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα το ετήσιο όφελος θα είναι 650 ευρώ, δηλαδή 46,4 ευρώ αύξηση στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους. Για 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή 1.250 ευρώ καθαρά τον μήνα, το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 1.300 ευρώ, δηλαδή 93 ευρώ τον μήνα (1.343 ευρώ).

Νέοι 30 ετών χωρίς τέκνα, με 25.000 φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή 1.500 ευρώ καθαρά, θα έχουν ετήσια αύξηση 1.400 ευρώ. Δηλαδή, 100 ευρώ τον μήνα, με τις καθαρές αποδοχές τους από 1.500 ευρώ να αυξάνονται στα 1.600 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.