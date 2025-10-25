Πόθεν Έσχες 2025: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις μετά την παράταση

Περισσότερο χρόνο έχουν πλέον στη διάθεση τους οι υπόχρεοι για να υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες του 2025 (δηλαδή της χρήσης του 2024) και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές κυρώσεις, καθώς δόθηκε παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, από τις 31 Οκτωβρίου που ήταν η καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Στο πλαίσιο αυτό το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πόθεν Έσχες. Αναλυτικά:

1) Ποια στοιχεία αντλεί αυτόματα η πλατφόρμα;

τραπεζικές καταθέσεις

επενδυτικά προϊόντα

δανειακές υποχρεώσεις

πιστωτικές κάρτες

τραπεζικές θυρίδες

ακίνητη περιουσία και τα οχήματα κλπ

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα με την προϋπόθεση ότι αυτά τηρούνται σε ελληνική τράπεζα και όχι του εξωτερικού.

2) Σε ποιες περιπτώσεις δεν αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία από το σύστημα;

Εάν κάποιος έχει λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία μόνος του.

3) Εάν κάποιος είναι δεύτερος συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό τότε αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία για τη δήλωση του Πόθεν Έσχες;

Ναι, γιατί ο υπόχρεος δηλώνει στον τραπεζικό λογαριασμό του τον αριθμό των δικαιούχων αλλά και τη σχέση με αυτούς. Δηλαδή εάν είναι:

σύζυγος/

ανήλικο τέκνο/

κάποιο τρίτο πρόσωπο κλπ

4) Τι ισχύει για τους παντρεμένους (συζύγους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης);

Οι σύζυγοι, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει μαζί με τους υπόχρεους να υποβάλουν τη δική τους ξεχωριστή δήλωση για το Πόθεν Έσχες. Αυτό ισχύει ακόμη και για τις περιπτώσεις που δεν εργάζονται ή δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος.

5) Τι πρέπει να προσέξετε στις δηλώσεις σας;

Οι σύζυγοι, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης και οι υπόχρεοι για να υποβάλουν τη δήλωση του Πόθεν Έσχες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα pothen . gr με τους κωδικούς του taxisnet .

Μετά είναι αναγκαίο να ελέγξουν τα στοιχεία της δήλωσης τους και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία. Και όπου υπάρχουν λάθη θα πρέπει να τα διορθώσουν ή να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Φορέα που έχει στείλει τα στοιχεία, πριν οριστικοποιήσουν τη δήλωση τους.

και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία. Και όπου υπάρχουν λάθη θα πρέπει να τα διορθώσουν ή να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Φορέα που έχει στείλει τα στοιχεία, πριν οριστικοποιήσουν τη δήλωση τους. Θα πρέπει να αιτιολογήσουν την προέλευση χρημάτων . Κάθε ποσό θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εξήγηση (μισθός, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κλπ). Για παράδειγμα εάν κάποιος αγόρασε ένα ακίνητο θα πρέπει να δικαιολογήσει την πηγή προέλευσης των χρημάτων.

Τέλος είναι αναγκαίο να ελέγξουν εάν είναι σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία για τα οχήματα, όπως για τις πινακίδες, τα κυβικά κλπ.

6) Ποιες είναι οι κυρώσεις για τους παραβάτες;

Αντιμέτωποι με αυστηρές ποινές θα βρεθούν όσοι από τους υπόχρεους εμφανίζουν ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για το Πόθεν Έσχες. Αναλυτικά αυτές είναι οι εξής: