Πόθεν Έσχες: Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου για την υποβολή των δηλώσεων

Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες, οι οποίες αφορούν τα εισοδήματα της προηγούμενης χρήσης, του 2024.

Συγκεκριμένα, σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» αναφέρεται: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) παρατείνεται μέχρι τη 15η.11.2025».

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι και τι ισχύει για το σύμφωνο συμβίωσης

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr.

Άμεσα υπόχρεοι της δήλωσης του Πόθεν Έσχες είναι οι σύζυγοι και τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση ακόμα και αν δεν είναι υπόχρεοι λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα προσυμπληρωμένα στοιχεία της δήλωσης τους διότι το καθετί που δηλώνεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τον προσδιορισμό της προέλευσης των χρημάτων: Μισθός, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δάνειο, κληρονομιά, δωρεά.

Διευκρινίζεται πως υπόχρεοι της δήλωσης του Πόθεν Έσχες είναι οι εξής:

Τα πολιτικά πρόσωπα ( Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων).

Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες ,οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς όλων των βαθμίδων, τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αλλά και το προσωπικό που υπηρετεί στις γραμματείες αυτών των οργάνων.

Οι δημόσιοι Υπάλληλοι με θέση ευθύνης (Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή έχουν αρμοδιότητες ελέγχου).

Tα σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις (Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και λοιπών υπηρεσιών, που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης).

Οι Υπηρεσίες Ελέγχου, τα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και όσων ασκούν ελεγκτικό έργο σε δημόσιους φορείς.

Οι διοικητές, Υποδιοικητές και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τραπεζών και τα υψηλόβαθμα στελέχη σε κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ιδιοκτήτες και διαχειριστές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εκδότες και διευθυντές εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα (όπως δικαστικό, οικονομικό, πολιτικό ρεπορτάζ).

Οι λοιποί φορείς Αθλητικοί παράγοντες (π.χ. πρόεδροι αθλητικών ομοσπονδιών), μέλη επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, καθώς και οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα με τα οποία οι παραπάνω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στη λίστα των υπόχρεων επεκτείνεται χρόνο με τον χρόνο.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Αυτόματη άντληση δεδομένων : Τα τραπεζικά και επενδυτικά στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα μέσω TaxisNet.

: Τα τραπεζικά και επενδυτικά στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα μέσω TaxisNet. Υπευθυνότητα του δηλούντα : Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον χρήστη. Λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

: Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον χρήστη. Λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ. Σύζυγοι και σύντροφοι: Ακόμη κι αν δεν ανήκουν άμεσα στις υπόχρεες κατηγορίες, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα.

Βήμα βήμα η διαδικασία για υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες