Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι θα κινηθεί φέτος η τιμή της βασιλόπιτας τόσο στα ζαχαροπλαστεία και τους φούρνους της χώρας όσο και στα σούπερ μάρκετ, καθώς σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς δεν έχει ανέβει το κόστος των υλικών από την οποία παρασκευάζεται, ενώ παράλληλα οι επαγγελματίες προσπαθούν να απορροφήσουν τις όποιες αυξήσεις υπάρχουν για να μπορέσει ο κόσμος να αγοράσει και φέτος εν μέσω ακρίβειας το παραδοσιακό προϊόν –γλυκό που είναι συνδεδεμένο με την Πρωτοχρονιά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Για το κόστος της βασιλόπιτας μιλά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλύκος στο enikonomia.gr.

Οι τιμές στις βασιλόπιτες

Η μέση πανελλαδική τιμή της βασιλόπιτας τσουρέκι ή κέικ που έχει ως επικάλυψη ζάχαρη άχνης ή σοκολάτα κλπ θα κυμαίνεται από 12 ευρώ έως και 15 ευρώ το κιλό στα ζαχαροπλαστεία, σημειώνει ο κ. Γλύκος και προσθέτει πως το κόστος της δεν θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι επειδή οι τιμές των υλικών από τα οποία φτιάχνεται δεν έχουν ανέβει. Δηλαδή σύμφωνα με τον κ. Γλύκο:

Βούτυρο καλής ποιότητας: Σήμερα η τιμή του έχει πέσει στα 9 ευρώ με 11 ευρώ από 13 ευρώ -14 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι.

Σήμερα η τιμή του έχει πέσει στα 9 ευρώ με 11 ευρώ από 13 ευρώ -14 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι. Αλεύρι: Η τιμή του διαμορφώνεται φέτος στα περσινά επίπεδα, δηλαδή κάτω του 1 ευρώ το κιλό.

Η τιμή του διαμορφώνεται φέτος στα περσινά επίπεδα, δηλαδή κάτω του 1 ευρώ το κιλό. Αυγά : Ενδεικτικά αναφέρεται πως μια τριάδα αυγών κοστίζει σήμερα 5 ευρώ. Δηλαδή η τιμή του είναι ίδια με την περσινή.

: Ενδεικτικά αναφέρεται πως μια τριάδα αυγών κοστίζει σήμερα 5 ευρώ. Δηλαδή η τιμή του είναι ίδια με την περσινή. Γάλα: Φέτος κοστίζει 1 ευρώ με 1,10 ευρώ το κιλό, όσο δηλαδή πωλούνταν και πέρυσι.

Το παραδοσιακό αυτό προϊόν θα είναι διαθέσιμο από αύριο, Δευτέρα στα ζαχαροπλαστεία, τονίζει.

Σούπερ μάρκετ

Σε πιο χαμηλά επίπεδα από τα ζαχαροπλαστεία θα διαμορφωθεί το κόστος της βασιλόπιτας στα σούπερ μάρκετ. Όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς στο enikonomia.gr, η τιμή της βασιλόπιτας-τσουρέκι θα ανέλθει στα σούπερ μάρκετ μεταξύ 10 ευρώ και 12 ευρώ το κιλό.

Φούρνοι

Δεν αναμένεται να υπάρξουν φέτος διαφοροποιήσεις στην τιμή της βασιλόπιτας και στους φούρνους της χώρας σε σχέση πέρυσι, όπως εκτιμά η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) Έλσα Κουκουμέρια μιλώντας στο enikonomia.gr.

Η μέση τιμή για τη βασιλόπιτα-τσουρέκι στους φούρνους της χώρας θα κυμανθεί από 13 ευρώ έως και 15 ευρώ το κιλό, προσθέτει. Και συνεχίζει λέγοντας πως το κόστος για τις βασιλόπιτες-τσουρέκια που έχουν κάποια επικάλυψη (όπως σοκολάτα γάλακτος /υγείας /λευκή) ανεβαίνει καθώς οι τιμές τους αρχίζουν από τα 16 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 19 ευρώ το κιλό.

Αλλά εάν κάποιος αγοράσει μια βασιλόπιτα που έχει ζαχαρόπαστα και είναι στολισμένη ολόκληρη, τότε η τιμή της μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 ευρώ, σημειώνει.

Στην ερώτηση όμως για το πόσο θα κοστίσει μια βασιλόπιτα που έχει επικάλυψη και γέμιση, η κ. Κουκουμέρια απαντά πως εδώ υπάρχει διαφοροποίηση μόνο στο βάρος της και όχι στην τιμή. Δηλαδή, όπως λέει, «εάν σε μια απλή βασιλόπιτα τσουρέκι βάλουμε επικάλυψη σοκολάτας και τη γεμίσουμε με σοκολάτα, τότε η τιμή της θα είναι ο πολλαπλασιασμός του βάρους με την τιμή των 16 ευρώ -19 ευρώ».

Επίσης σύμφωνα με την Κουκουμέρια, υπάρχει και η τριφτή βασιλόπιτα σε κάποιους φούρνους, όπου η τιμή της διαμορφώνεται από 14 ευρώ το κιλό έως και 16 ευρώ το κιλό. Αυτήν την περίοδο η παραγωγή της βασιλόπιτας είναι πολύ μικρή ωστόσο πιο μεγάλη θα είναι κατά το διάστημα 27 -31 Δεκεμβρίου, σημειώνει μεταξύ άλλων.

Οι τιμές στα τσουρέκια

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά αναμένεται να κινηθούν φέτος οι τιμές στα τσουρέκια. Αναλυτικά:

1) Τσουρέκι απλό, πολίτικο

α. στα ζαχαροπλαστεία: Σύμφωνα με τον κ. Γλύκο η μέση πανελλαδική τιμή στο τσουρέκι το απλό, το πολίτικο, εκτιμάται πως διαμορφώνεται στα επίπεδα των 12 ευρώ το κιλό.

β. στα σούπερ μάρκετ: Περίπου στα 10 ευρώ το κιλό ανέρχεται η μέση πανελλαδική τιμή στο πολίτικο τσουρέκι, όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς στο enikonomia.gr

γ. στους φούρνους: Σύμφωνα με την κ. Κουκουμέρια στα 6,50 ευρώ με 7 ευρώ είναι η μέση πανελλαδική τιμή για ένα τεμάχιο πολίτικο τσουρέκι των 500 γραμμαρίων.

2) Τσουρέκι γεμιστό (σοκολάτα, κάστανο κλπ)

α. στα ζαχαροπλαστεία: Το μέσο πανελλαδικό κόστος για ένα τσουρέκι γεμιστό είναι στα 16 ευρώ-17 ευρώ το τεμάχιο και αντιστοιχεί σε 1,5 κιλό.

β. στους φούρνους: Η μέση πανελλαδική τιμή για ένα τεμάχιο τσουρέκι γεμιστό των 500 γραμμαρίων είναι περίπου στα 10 ευρώ σύμφωνα με την Κουκουμέρια.