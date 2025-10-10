Προσωπικός αριθμός και νέες ταυτότητες: Μέχρι πότε θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με τις παλιές

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα ταξίδια στο εξωτερικό από το νέο έτος, καθώς οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα επιτρέπουν πλέον τις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα όπως εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας το Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός Ε.Ε., λόγω χαμηλής ασφάλειας.

Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Ο κ. Παπαστεργίου είχε αναφερθεί και στον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ), επισημαίνοντας ότι από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να απονέμεται αυτόματα σε όσους πολίτες δεν τον έχουν ήδη. Μέχρι σήμερα, περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει ΠΑ, ενώ οι υπόλοιποι θα τον λαμβάνουν αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί έναν ενιαίο αριθμό, αντί για πολλαπλούς — όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας — ώστε να μειωθούν τα λάθη και η γραφειοκρατία», τόνισε ο υπουργός.