Ποιοι θα λάβουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026 – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν το 2026 επιστροφή που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία ενοίκια.

Συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά στο 2024. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η οποία θα γίνει αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.

Η δεύτερη φάση της ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026. Τότε θα δοθούν επιπλέον δύο ενοίκια, που αφορούν στα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2025. Την πρόβλεψη αυτή έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο. Αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που ενοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, λόγω υπηρεσίας. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το μέτρο καλύπτει όλη την υπόλοιπη χώρα, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.