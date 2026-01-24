Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Μετά τον διπλασιασμό των ημερησίων ορίων από τα 500 ευρώ στα 1.000 ευρώ στις συναλλαγές με IRIS μεταξύ των φυσικών προσώπων (IRIS P2P) αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις (IRIS P2Pro) η διοίκηση της ΔΙΑΣ φαίνεται πως θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα σε νέες αλλαγές που θα αφορούν τις πληρωμές.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ενδεικτικά κάποιες από αυτές αφορούν στη βελτίωση του payment experience μέσω των τραπεζικών εφαρμογών, δηλαδή θα λανσαριστούν updates εντός του 2026 στα οποία το IRIS θα είναι προσβάσιμο πιο εύκολα, σε κεντρικότερο σημείο και οι χρήστες αυτών θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία συναλλαγών με λιγότερα βήματα από ό,τι σήμερα.

Επίσης σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορούσαν να υλοποιηθούν NFC πληρωμές απευθείας από το τραπεζικό app, δηλαδή να μπορούν να γίνονται ανέπαφες συναλλαγές φέρνοντας smartphone ή smartwatch κοντά σε POS (σε απόσταση <10 εκ.), χωρίς να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Στα σκαριά της διοίκησης της ΔΙΑΣ φαίνεται πως βρίσκεται και η ένταξη του IRIS στα προγράμματα επιβράβευσης (loyalty) των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή να προσφέρονται πόντοι ή ευρώ μέσω καθημερινών συναλλαγών (αγορές, πληρωμές)για πληρωμές μέσω IRIS, τα οποία θα εξαργυρώνονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές

Για τις αλλαγές που έρχονται στην εμπειρία πληρωμής με IRIS μιλά εκτενώς η CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλας Καμπουρίδου στο enikonomia.gr

«To 2026 περιλαμβάνει σχέδια τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο η εξέλιξη του IRIS θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης και-κυρίως –στη βελτίωση της εμπειρίας πληρωμής για πολίτες , επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η ΔΙΑΣ ως εθνική υποδομή πληρωμών διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, και τη σταθερότητα των άμεσων πληρωμών, ωστόσο το κύριο βάρος της εξέλιξης της εμπειρίας πληρωμής ανήκει πλέον στις ίδιες τις τράπεζες.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΙΑΣ αναδεικνύει συστηματικά τα σημεία βελτίωσης και τις λειτουργικές αδυναμίες στην εμπειρία πληρωμής και λειτουργεί ως συντονιστής του οικοσυστήματος, ωστόσο η ουσιαστική μετατροπή των δυνατοτήτων της υποδομής σε άμεσες, απλές και ελκυστικές εμπειρίες για τον τελικό χρήστη αποτελεί στρατηγική ευθύνη των τραπεζών και λοιπόν παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Οι τράπεζες καλούνται να επενδύσουν ουσιαστικά στη βελτίωση του “Payment experience” μέσα από τις εφαρμογές mobile banking εξετάζοντας– μεταξύ άλλων –την υλοποίηση NFC εμπειριών πληρωμής απευθείας από το τραπεζικό τους app καθώς και την ένταξη του IRIS στα προγράμματα επιβράβευσης ( loyalty) και στις εμπορικές τους ενέργειες. Η ΔΙΑΣ βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, ώστε οι τεχνολογικές δυνατότητες της υποδομής να μεταφράζονται σε πραγματική αξία για τον πολίτη» σημειώνει.

Η ένταξη της Ελλάδας στο EuroPA

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ένταξη της Ελλάδας στο EuroPA εντός του 2026 τοποθετεί το IRIS και τη ΔΙΑΣ στον πυρήνα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στις πληρωμές . Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας μεταξύ του EuroPA και της ΔΙΑΣ διαμορφώνεται ένα κοινό ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμεσων πληρωμών που ήδη περιλαμβάνει σχήματα όπως τα BANCOMAT(Ιταλία),Bizum (Ισπανία), BLIK( Πολωνία), MB WAY(Πορτογαλία) και Vipps MobilePay (Σκανδιναβικές χώρες) και στο άμεσο μέλλον και του EPI(Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο) δίνοντας κάλυψη σε 15 ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερους από 380 εκατ. πολίτες.

Μέσω του IRIS, οι 4,3 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες στην Ελλάδα θα ενταθούν σε ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο άμεσων πληρωμών ευρωπαϊκής κλίμακας το οποίο εξελίσσεται δυναμικά και επεκτείνεται ήδη πέραν των εθνικών συνόρων. Η αρχική υλοποίηση θα αφορά πληρωμές P2P εντός του 1ου εξαμήνου 2026 ενώ ήδη σχεδιάζεται η επέκταση και στα υπόλοιπα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS (IRIS P2Pro, IRIS Commerce) για το 2027» συμπληρώνει.