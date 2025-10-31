Πιερρακάκης: Τα μέτρα είναι καλά μελετημένα και ζυγισμένα – Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης

Για ένα καλά μελετημένο σύνολο παρεμβάσεων «που χτίζουν πάνω στο κεκτημένο της οικονομικής σταθερότητας χωρίς να τη διακυβεύουν ούτε στο ελάχιστο» έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την φορολογική μεταρρύθμιση, κατά την επεξεργασία του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι απλά ένα φορολογικό πακέτο παροχών που ορίζονται από μεταβολές κάποιων φορολογικών συντελεστών και δεν αποτελεί μια κλασική δέσμη μέτρων. Είναι ένα καλά μελετημένο και ζυγισμένο σύνολο παρεμβάσεων που χτίζουν πάνω στο κεκτημένο της οικονομικής σταθερότητας χωρίς να τη διακυβεύουν ούτε στο ελάχιστο» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου για τη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «τα μέτρα αυτά είναι μόνιμα, κοστίζουν 1,76 δισ. ευρώ την πρώτη χρονιά, ενώ το πραγματικό μεσοσταθμικό κόστος των μέτρων είναι 2,5 δισ. ευρώ από το 2027 γιατί προστίθενται και οι φοροαπαλλαγές των ελευθέρων επαγγελματιών που ξεκινούν από τις αρχές του 2027» λέγοντας πως «πρόκειται για τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης».

Ανέφερε ότι η κατεύθυνση των μέτρων αυτών είναι «να υπηρετηθούν αναπτυξιακοί και κοινωνικού στόχοι, χτίζοντας μια πιο ισχυρή οικονομία, αποτελούν ένα σύνολο παρεμβάσεων με τις οποίες φιλοδοξούμε να κρατήσουμε ενεργό τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας μας. Ένας κύκλος που χαρακτηρίζεται από τις λέξεις: σταθερότητας, ανάπτυξη και κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη» και ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στόχο «έχει την στήριξη της οικογένειας, της μεσαίας τάξης, τους νέους και την περιφέρεια της χώρας. Να δημιουργήσει παράλληλα νέα κίνητρα επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας».

Σημείωσε ότι οι φορολογικές αυτές ελαφρύνσεις «έρχονται σε μια περίοδο που σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούνται περικοπές, λόγω υψηλών ελλειμμάτων που έχουν». Στο αντίποδα «η Ελλάδα είναι σε θέση και μπορεί να τολμά σε μια πολύ στοχευμένη πολιτική ενίσχυσης με μεγάλη προσοχή, μέτρο και συναίνεση» επισήμανε.

Εστιάζοντας στη νέα φιλοσοφία της φορολογικής πολιτικής, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι αυτή έχει επτά συγκεκριμένους στόχους-κατηγορίες και «μια οικογένεια ή ένας φορολογούμενος μπορεί να εντάσσεται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας και να έχει ένα ή περισσότερα οφέλη ταυτόχρονα».

«Καρδιά της μεταρρύθμισης» χαρακτήρισε ο υφυπουργός τη μείωση όλων βασικών συντελεστών της φορολογικής κλίμακας κατά 2% για τα εισοδήματα από 10.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Επίσης εισάγεται και ένας ενδιάμεσος φορολογικής συντελεστής 39% για τα εισοδήματα από 40.000 έως τα 60.000 ευρώ, διατηρώντας το 44% μόνο για τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Η μεγάλη εικόνα αυτής της πρωτοβουλίας είπε ο κ. Πιερρακάκης «είναι ότι περισσότερα από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορούν αυτό που κανείς θα μπορούσε να ονομάσει ως μεσαία τάξη της χώρα μας».

Για τη δημογραφική στόχευση του νομοσχεδίου είπε ότι αυτή επιτυγχάνεται με την περαιτέρω προοδευτική μείωση των φορολογικών συντελεστών για οικογένειες αναλόγως των παιδιών που έχουν και έδωσε μάλιστα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επισήμανε ότι εφεξής οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα δύο επόμενα χρόνια εξαιρούνται του τεκμαρτού εισοδήματος. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, σημείωσε ο υπουργός «ασφαλώς και δεν λύνουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας αλλά το αναγνωρίζουν και σαφώς θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, παρά τα όσα έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση».

Σχετικά με την στόχευση στους νέους έως 30 ετών, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έχει σημαντικά κίνητρα με μειώσεις σε φορολογικούς συντελεστές. Οι μισθωτοί των κατηγοριών αυτών από την 1η Ιανουαρίου θα δουν αύξηση στον μισθό τους από τις μειώσεις αυτές. Οι ωφελούμενοι αυτοί μισθωτοί είπε είναι περίπου 260.000 νέοι έως 30 ετών εκ των οποίων οι 70.000 είναι κάτω των 25 ετών όπου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος.

Αναφορικά με τις ενισχύσεις στην περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, ο υπουργός είπε αυτή επέρχεται με την -αρχικά- μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ενώ το 2027 εξαλείφεται για τις κύριες κατοικίες οικισμών έως 1.500 κατοίκων, με εξαίρεση τις κατοικίες μεγάλης αξίας (άνω των 400.000 ευρώ). Μέτρο που αφορά 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς – από τους συνολικά 13.586 οικισμούς της επικράτειας. Επίσης, προστίθενται και 176 οικισμοί και δημοτικές ενότητες εκτός Αττικής που έχουν πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους στις οποίες μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και οι οποίες οριακά είχαν βρεθεί εκτός της προηγούμενης ρύθμισης. Ακόμη μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Για την ακίνητη περιουσία, ο υπουργός είπε ότι μειώνεται η φορολογία εισοδήματος από ακίνητα, με την εισαγωγή ενός ενδιάμεσου συντελεστή για τους μικρο-ιδιοκτήτες, υποστηρίζοντας πως το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και σημείωσε πως αυτό το μέτρο θα πρέπει κανείς να το δει συνδυαστικά με τις επιστροφές ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών που θα εφαρμοστεί στο τέλος Νοεμβρίου. Επίσης επεκτείνεται για όλο το 2026 η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη σε κενά ακίνητα που μπαίνουν σε μακροχρόνια μίσθωση, για να προσφερθούν στην αγορά νέα ακίνητα.

Αναφερόμενος στα τεκμήρια διαβίωσης, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι και εδώ επέρχονται σημαντικές μειώσεις με δικαιότερους τρόπους.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να επισκεφτούν την σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί όπου μπορούν να δουν τις μειώσεις φόρου που θα έχουν από αυτά τα μέτρα. «Μια εφαρμογή που μέχρι χθες το βράδυ έχουν επισκεφτεί πάνω από 520.000 συμπολίτες μας».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου που αφορά τις μισθολογικές ρυθμίσεις και μεταξύ των άλλων σημείωσε ότι επέρχεται αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων και επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, «ενισχύοντας έμπρακτα όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για όλους μας με δίκαιες αυξήσεις και σεβασμό στο έργο τους».

Αναφέρθηκε επίσης στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις για ενίσχυση των επενδύσεών τους αλλά και μέτρα με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω ηλεκτρικών πληρωμών.

Για την σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς των αυξήσεων στους συνταξιούχους που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, είπε ότι «ασφαλώς και θα πραγματοποιηθεί, αλλά θα νομοθετηθεί ξεχωριστά μόλις ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελάτη που είναι σε εξέλιξη από την Αναλογιστική Αρχή».

Τόνισε, ακόμη, ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το μέρισμα της σταθερότητας και της ανάπτυξης να μην το σκορπίσουμε αδιακρίτως αλλά να πιάσει τόπο, να γίνει κοινωνική επένδυση για τους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ