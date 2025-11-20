Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών – Θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε ψηλά την χώρα

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη», τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός σημειώνει ότι «η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: Να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη». Υπογραμμίζει όμως και ότι «δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να τα βγάζουν δύσκολα πέρα, οικογένειες που πιέζονται από το κόστος ζωής, νέοι που αγωνιούν για ευκαιρίες, επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά για να σταθούν όρθιοι. Δεν αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα».

Ωστόσο επισημαίνει ότι «η επιτυχία της χώρας δεν έχει νόημα αν δεν γίνεται αισθητή σε όλους. Θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε ψηλά την χώρα, αλλά και να στηρίζουμε τον καθένα ξεχωριστά, με στοχευμένες πολιτικές, με πράξεις».

Η ανάρτηση Πιερρακάκη

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, «μαζί με τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά καταθέσαμε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026. Έναν προϋπολογισμό που αποτυπώνει τη σταθερότητα που κερδίσαμε και τη δυναμική που χτίζουμε για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: Να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη.

Η ανάπτυξη που καταγράφουμε δεν είναι συγκυριακή. Είναι διαρθρωτική, με πολλαπλούς κινητήρες: επενδύσεις, απασχόληση, εξωτερική ζήτηση, εισοδήματα, δημοσιονομική σταθερότητα. Γι’ αυτό και είναι βιώσιμη και μπορεί να στηρίζει με ασφάλεια τους πολίτες.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας. Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext είναι μια από τις σημαντικότερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών και αναβαθμίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή.

Παράλληλα, ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη.

Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να τα βγάζουν δύσκολα πέρα, οικογένειες που πιέζονται από το κόστος ζωής, νέοι που αγωνιούν για ευκαιρίες, επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά για να σταθούν όρθιοι. Δεν αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα.

Η επιτυχία της χώρας δεν έχει νόημα αν δεν γίνεται αισθητή σε όλους. Θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε ψηλά την χώρα, αλλά και να στηρίζουμε τον καθένα ξεχωριστά, με στοχευμένες πολιτικές, με πράξεις. Με σταθερότητα, συνέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, συνεχίζουμε σε μια πορεία που αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα και που δεν πρέπει να χαθεί» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης.