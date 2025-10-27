Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη»

«Τη στιγμή που το δημόσιο χρέος αυξάνεται σε πολλές χώρες, η Ελλάδα σήμερα δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενόψει ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη. «Η δομή του χρέους μας είναι μακροπρόθεσμη, με σταθερό επιτόκιο και σωστή διαχείριση. Το μειώνουμε σταθερά μέσα από την ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παγκόσμιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον», σημείωσε.

«Η Ελλάδα έχει επιτύχει μία από τις θεαματικότερες μειώσεις δημοσίου χρέους», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι η αναλογία δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 137,6% το 2026. «Αυτό το πετύχαμε όχι μέσω λιτότητας, αλλά με σύνεση, ανάπτυξη και υπεύθυνη διακυβέρνηση», επεσήμανε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διευκρινίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής πολιτικής.

«Όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν αναβαθμίσει τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα των αγορών», υπογράμμισε ο υπουργός για να συμπληρώσει:

«Συνοπτικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι πλέον πηγή αστάθειας, είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης. Μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η Ελλάδα προσελκύει πλέον ιδιωτικά κεφάλαια από το εξωτερικό». «Η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, «έχει αφήσει πίσω της τις εποχές κρίσης και αποτελεί πλέον πηγή σταθερότητας στην περιοχή».

Με αφορμή την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη Βουλγαρία. Μια μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη Ευρωζώνη κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη και αυξάνει την ανθεκτικότητα της περιοχής μας στο σύνολό της».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πρόσθεσε ότι θα επισκεφθεί τη Σόφια στις αρχές του 2026, ενόψει της ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, αλλά και για να συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του.