Παπασταύρου στη Βουλή: Δεν υπάρχει σε κανέναν σχεδιασμό να δοθεί σε ιδιώτη το 51% του ΑΔΜΗΕ

«Φέρνουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με το οποίο συμβάλλουμε στον στόχο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μέσω της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε οποιαδήποτε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας ή στην απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής βιομηχανίας», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφερόμενος στο πλαίσιο για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαίωσε τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, «η οποία έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες, δεκαετίες τώρα», θα προχωρήσει με όρους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Αυτή η τεχνολογία, είπε ο κ. Παπασταύρου, «ουσιαστικά μας βάζει σε μια πρωτοπορία μικρής ομάδας ευρωπαϊκών χωρών που έχουν υιοθετήσει αυτές τις τεχνολογίες αιχμής, και με τρόπο που οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν συμμετοχή και ωφέλεια, με το ειδικό τέλος υπέρ των ΟΤΑ και με ένα σύστημα εποπτείας και ελέγχου ώστε να τηρούνται όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες και η τοπική κοινωνία να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής».

«Είναι πολύ σημαντικό, με την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας να μην χαθούν θέσεις εργασίας αλλά είναι εξίσου σημαντικό η τοπική κοινωνία να αισθάνεται ασφαλής ότι αυτή η μεταφορά δεν θα οδηγήσει σε υστέρηση ή σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

«Ήμουν στην Αμερική. Μπορώ να σας πω ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού και τα επιτεύγματα αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα το πενταετές ή το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας διαπραγματευόταν χαμηλότερα από το αμερικανικό πενταετές ή δεκαετές ομόλογο, συνιστά μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία η οποία ήρθε με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, την προηγούμενη δεκαετία, και μάλιστα η αναγνώριση αυτή έχει και διακομματικό πρόσημο, γιατί στη Γερουσία συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους της Βουλής και από το ρεπουμπλικανικό και το δημοκρατικό κόμμα», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σημείωσε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ένα παράδειγμα χώρας που προχώρησε στις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν. «Το μεγάλο στοίχημα, το δικό μας, είναι η συνολική προκοπή να οδηγεί και σε ατομική ευημερία για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συζητάμε πολύ πως η ενέργεια έχει αποκτήσει μια δυναμική, πέρα από την οικονομική, την περιβαλλοντική και γεωπολιτική διάσταση, είπε επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προσέθεσε: «Η χώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 20 χρόνια, μια συνολική πρόοδο, αν σκεφτούμε ότι το 2005 είχαμε πάνω από το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας από τον λιγνίτη και τώρα αυτό είναι κάτω από το 9% και αντίστοιχα οι ΑΠΕ συμβάλλουν πάνω από το 50%. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός μετασχηματισμός, τον οποίο πιστώνεται η πατρίδα μας και η ελληνική κοινωνία. Συγχρόνως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, που είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε και το 2011, με τον νόμο Μανιάτη, και με την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, και προχώρησε σε ένα βαθμό και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019».

Η Νέα Δημοκρατία, ανέφερε, πιστεύει ότι είναι εθνική υποχρέωση να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων. «Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας φυσικός πλούτος που πρέπει να δούμε αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμος, αν αυτό μπορεί να φέρει αύξηση δημοσίων εσόδων. Η πολιτική τής ανάπτυξης, της αύξησης των νέων υδρογονανθράκων ενισχύει γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά τη χώρα μας», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα και στο ενδεχόμενο να μπουν νέοι επενδυτές στον ΑΔΜΗΕ. «Αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ξαφνική στροφή της κυβέρνησης στην ενεργειακή της πολιτική, μια αλλαγή η οποία δεν συζητήθηκε σε κανένα δημόσιο περιβάλλον, ούτε στο υπουργικό συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο. Απλά ανακοινώθηκαν κάποιες συμφωνίες οι οποίες σημαίνουν ουσιαστικά και την αλλαγή στρατηγικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακοίνωση σχετικά με το λιμάνι της Ελευσίνας. Δεν είναι σωστό ξαφνικά να ανακοινώνονται διακρατικές συμφωνίες και πολύ σημαντικές και στρατηγικές αποφάσεις, υπό το βλέμμα της Αμερικανίδας πρέσβειρας, γιατί είμαστε κυρίαρχο κράτος, έχουμε δικές μας προτεραιότητες και υπάρχουν θεσμοί μέσα στους οποίες πρέπει να συζητείται μια τέτοια μεγάλη αλλαγή της ενεργειακής μας πολιτικής», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είπε επίσης ότι αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης υπάρχει και σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ. «Έχω μπροστά μου ρεπορτάζ έγκριτης εφημερίδας, όπου ουσιαστικά, ανακοινώνεται ότι μεταβάλλεται η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ έτσι ώστε να αναλάβει το 51% μια αμερικανική εταιρεία και εμφανίζεται ότι το ενδιαφέρον είναι στη Black Rock», είπε ο κ. Παρασύρης και προσέθεσε: «εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε κατά του να μπει η Black Rock ή κάποιος ιδιώτης. Είμαστε κατά του να δοθεί το 51% μιας εταιρείας που έχει κρίσιμης εθνικής σημασίας υποδομές, να δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Όποια εταιρεία και αν είναι αυτή. Είμαστε κατά του να υπερβεί ιδιώτης το 51% στη μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ».

«Πρόθεση να δοθεί ο πλήρης έλεγχος 51% σε έναν ιδιώτη ο οποίος θα έχει την εταιρεία δεν υπάρχει», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην απάντησή του και σημείωσε: «Δεν υπάρχει σε κανέναν σχεδιασμό της κυβέρνησης να δοθεί σε ιδιώτη το 51% του ΑΔΜΗΕ. Είναι μια κρίσιμη εθνική υποδομή. Υπάρχει ιδιώτης που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Μπορούμε να συζητήσουμε πιθανές συμμετοχές ιδιωτών, αλλά η πλειοψηφία σε ιδιώτη δεν υπάρχει στον σχεδιασμό».

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η εισηγήτρια της ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη είπε ότι η δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε επιλεγμένους γεωλογικούς σχηματισμούς, είναι μια εφικτή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και ασφαλής λύση. «Είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που μπορεί να μετατρέψει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε μία αποδοτική ευχέρεια, τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την ελληνική κοινωνία, προστατεύοντας και συμβάλλοντας παράλληλα στο κλίμα. Το νομοσχέδιο αποδεικνύει στην πράξη ότι η Ελλάδα μπορεί να προηγείται και να πρωταγωνιστεί σε τεχνολογίες και πρακτικές αιχμής, οι οποίες θα καθορίσουν εν πολλοίς το αναπτυξιακό προφίλ κάθε σύγχρονου κράτους. Θέλω να πιστεύω ότι και η συζήτησή μας στην Ολομέλεια, θα αναδείξει την αναγκαιότητα ψήφισης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου το οποίο έρχεται σε μία περίοδο, όπου η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή εφαρμοσμένης πολιτικής για τη χώρα μας. Ιδίως σε τέτοιους κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια και το περιβάλλον. Προχωράμε με τη βεβαιότητα ότι πράττουμε το ωφέλιμο. Το ωφέλιμο για τα εθνικά μας συμφέροντα και με κύριο γνώμονα την ευημερία κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα», είπε η εισηγήτρια της ΝΔ.

«Πράγματι, είναι μια καινοτόμος και πρωτοπόρα τεχνολογία», είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης. Σημείωσε ωστόσο ότι δεν προηγήθηκε εξαντλητική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία -τη Θάσο και την Καβάλα- που ανησυχούν και φοβούνται για τα τεχνικά πρότυπα και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. «Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, την περίοδο που μιλούσαμε για τον Πατραϊκό και το Κατάκολο, για τα μπλοκ για τους υδρογονάνθρακες, είχαμε κάνει εξαντλητικές διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι προς όφελός τους από τη μια και από την άλλη να ξεδιαλύνουμε κάθε φόβο που πιθανόν θα είχαν. Θα έπρεπε να το έχετε στο μυαλό σας να γίνεται αυτό». Ο βουλευτής είπε επίσης ότι τα ανταποδοτικά για την τοπική κοινωνία πρέπει να αυξηθούν.

Υπάρχει αναντιστοιχία της Οδηγίας 2009/31 και του σχεδίου νόμου, παρατήρησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδης Ζαμπάρας. «Η Οδηγία αναφέρει συγκεκριμένα ότι “η τεχνολογία αυτή δεν θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για την αύξηση του μεριδίου των μονάδων παραγωγής που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Η ανάπτυξη της δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη μείωση των προσπαθειών για τη στήριξη πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών, κ.λπ. και άλλων αεφορικών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όσον αφορά την έρευνα και τη χρηματοδότηση”. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία που θα πρέπει να εξηγηθεί», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη στοχοθεσία και το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει στα ενεργειακά.

«Γνωρίζετε τους κινδύνους, το ομολογείτε, αλλά τους υποβαθμίζετε στη λογική του “πάμε και όπου βγει” το γνωστό τα κέρδη τους πάνω από τη ζωή μας», σημείωσε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά. «Είπε ο υφυπουργός: έχει προβλήματα, έχουμε δει προβλήματα εφαρμογής σε κάποιες χώρες όχι κυρίως ασφάλειας και περιβαλλοντικά, αλλά κυρίως της ικανότητας να αποθηκεύσουν όλες τις ποσότητες και αυτό σχετίζεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα», παρατήρησε η βουλευτής και σχολίασε ότι το νομοσχέδιο διαπνέεται από δημιουργική ασάφεια και φιλοσοφία ότι ελέγχων θα είναι ο ελεγχόμενος. Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση προωθεί δημόσιες επενδύσεις για ιδιωτικά κέρδη, σε μια αγορά 300 εκατομμυρίων το χρόνο.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει ακριβώς στην πράξη, το δόγμα Τραμπ, ένα δόγμα που κοστίζει ακριβά στο κλίμα, στο κοινό μας μέλλον, αλλά και στην τσέπη των νοικοκυριών, αφού το ορυκτό αέριο αποτελεί μια πολύ ακριβή λύση», είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα και προσέθεσε: «Δεν σας εμπιστευόμαστε. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εφαρμόσει τη σύνθετη και πειραματική ακόμα τεχνολογία χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς CO2 ορθά με περιβαλλοντικούς, κλιματικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς όρους. Εδώ και έξι χρόνια που κυβερνάτε, πρωταρχικό σας μέλημα είναι πάντα να ικανοποιήσετε κάποια συμφέροντα και να ολοκληρώσετε κάποιες συμφωνίες παρά να ασκήσετε μακροπρόθεσμη πολιτική με γνώμονα το δημόσιο κοινό και κοινωνικό συμφέρον».

«Η κυβέρνηση δεν έχει ένα στρατηγικό, ένα εθνικό σχέδιο για την ενεργειακή πολιτική, αλλά άγεται και φέρεται μεταξύ συμφερόντων Βρυξελλών και Ηνωμένων Πολιτειών», σχολίασε ο ειδικός αγορητής τής “Νίκης” Σπύρος Τσιρώνης για τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, ο βουλευτής της “Νίκης” είπε ότι δεν υπάρχει πραγματική εναρμόνιση με την Οδηγία για το CO2. «Ενώ η Οδηγία 2009/31/ΕΚ ορίζει ξεκάθαρα ότι η ροή ουσιών διοξειδίου του άνθρακα σαφώς εμφανίζει τα χαρακτηριστικά αποβλήτου, παρά κάποιου προϊόντος της αγοράς, στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου χαρακτηρίζεται ως προϊόν. Επίσης, ενώ δεν προβλέπονται στην ίδια Οδηγία, το νομοσχέδιο στα άρθρα 35 και 36 δεν απαγορεύει την έγχυση διοξειδίου του άνθρακα για την ενισχυμένη εξόρυξη υδρογονανθράκων», είπε ο κ. Τσιρώνης.

«Ουσιαστικά, βλέπουμε μία επιχορήγηση της ρύπανσης και αντιστροφή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”», σχολίασε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά και προσέθεσε: «Για εμάς, το κόστος, και το λειτουργικό και της ασφάλισης, πρέπει να μετατεθεί πλήρως στη βιομηχανία και όχι να επιχορηγείται μέσω των συμβολαίων άνθρακα επί διαφοράς. Η επιλογή που έχουμε μπροστά μας είναι σαφής, θα υιοθετήσουμε ένα πρόχειρο μοντέλο που εμπορευματοποιεί τη ρύπανση και μεταβιβάζει το ρίσκο στις επόμενες γενιές ή θα επιμείνουμε σε μια δίκαιη ασφαλή και πράσινη μετάβαση, όπου ο ρυπαίνων θα πληρώνει και οι προστατευόμενες περιοχές θα παραμείνουν απαραβίαστες».

Ο βουλευτής της ΝΔ Ιωάννης Πασχαλίδης επισήμανε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς συμπολιτών του σχετικά με το έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου. «Με βάση τις μέχρι τώρα συζητήσεις με τους πολίτες της Θάσου, αλλά και της ευρύτερης παραλιακής ζώνης της ΠΕ Καβάλας, εντοπίζω ότι υπάρχει έλλειμμα αντικειμενικής και λεπτομερούς ενημέρωσης, σχετικά με το περιβαλλοντικό και όχι μόνο αποτύπωμα του συγκεκριμένου έργου. Θεωρώ πως είναι χρέος της Πολιτείας, ειδικά σε τέτοιου τύπου έργα, να φροντίζει όχι μόνο για την πλήρη επιστημονική και αντικειμενική ενημέρωση όλων όσων ενδέχεται να επηρεαστούν, αλλά και να αφουγκραστεί και να απαντήσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα στους προβληματισμούς που εκφράζονται. Όντας βουλευτής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει άμεσα για να αποφευχθούν εντονότερες αντιδράσεις», είπε ο κ. Πασχαλίδης.

Το καταγράφουμε, είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και προσέθεσε: «Είναι πολύ σημαντικό, να αποτυπωθεί στη σωστή διάσταση το συγκεκριμένο έργο και να απαντηθούν οι εύλογες ανησυχίες που μπορεί να έχουν».

Στις αιτιάσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης ότι δεν διασφαλίζεται πώς δεν θα αναπτυχθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία σε περιοχές NATURA, απάντησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. «Υπήρχε αναφορά, στο γιατί δεν κάνουμε ρητή εξαίρεση ή απαγόρευση, ώστε να μην γίνει η αποθήκευση σε περιοχές που είναι NATURA, όμως αυτό δεν είναι κάτι που μας το επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιοχές NATURA και η απαγόρευση αφορά σε συγκεκριμένες δράσεις».

«Όσο για το τι επιτρέπεται σε περιοχές NATURA, αυτό το κρίνει η συγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, άρα και πάλι εναρμονιζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο», είπε ο κ. Τσάφος.

