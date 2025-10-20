Παπασταύρου: Να αποτραπεί ενδεχόμενη παράκαμψη στην απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αερίου

Με συντριπτική πλειοψηφία, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο, ενέκρινε τον νέο κανονισμό για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία. Ο κανονισμός προβλέπει νομικά δεσμευτική σταδιακή απαγόρευση τόσο για το φυσικό αέριο μέσω αγωγών όσο και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με στόχο την πλήρη παύση εισαγωγών από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Έχοντας ήδη λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, ο κανονισμός αναμένεται να επικυρωθεί στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, αρμόδιος για τα θέματα Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Η πρόταση Κανονισμού προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εναπομενουσών εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, με πλήρη απαγόρευση που θα τεθεί σε εφαρμογή έως την 1η Ιανουαρίου 2028, τόσο στο αέριο αγωγών όσο και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ).