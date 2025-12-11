Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της μυστικής ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.
Πηγή enikos.gr
