Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της μυστικής ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.